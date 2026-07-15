РФ може готувати провокацію, використавши українські дрони, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив, що РФ може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.
Подробиці
"Путін навіть сказав щось подібне приблизно місяць тому. Він сказав: якщо на нас нападе країна НАТО, ми відповімо. Ось чому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські безпілотники та використати їх для нападу на країну НАТО або Росію, а потім відповісти на такий напад", - сказав польський міністр.
За словами Сікорського, диктатор Путін може зробити так, бо у відчаї та програє.
"Такі режими завжди так чинять. Нагадаю про Гливицьку провокацію 1939 року, коли агенти Абверу, переодягнені в польських солдатів, захопили радіостанції на території тодішнього Рейху. Наше послання Путіну таке: ми знаємо, що ти плануєш, не роби цього", - наголосив глава МЗС.
Що передувало?
- Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава та її західні союзники володіють підтвердженими й правдивими даними розвідки про те, що Російська Федерація готує нові масштабні гібридні провокації в Європі.
- Також, на думку, Сікорського агентура РФ намагається "підігріти" польсько-українські емоції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль