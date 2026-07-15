РФ може готувати провокацію, використавши українські дрони, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив, що РФ може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

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Подробиці

"Путін навіть сказав щось подібне приблизно місяць тому. Він сказав: якщо на нас нападе країна НАТО, ми відповімо. Ось чому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські безпілотники та використати їх для нападу на країну НАТО або Росію, а потім відповісти на такий напад", - сказав польський міністр.

За словами Сікорського, диктатор Путін може зробити так, бо у відчаї та програє.

"Такі режими завжди так чинять. Нагадаю про Гливицьку провокацію 1939 року, коли агенти Абверу, переодягнені в польських солдатів, захопили радіостанції на території тодішнього Рейху. Наше послання Путіну таке: ми знаємо, що ти плануєш, не роби цього", - наголосив глава МЗС.

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Що передувало?

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава та її західні союзники володіють підтвердженими й правдивими даними розвідки про те, що Російська Федерація готує нові масштабні гібридні провокації в Європі.

Також, на думку, Сікорського агентура РФ намагається "підігріти" польсько-українські емоції.

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