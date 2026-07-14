"Закриваємо двері перед носом росіян": міністр оборони Угорщини заявив про зміну курсу
Міністр оборони Угорщини Ромулуш Русін-Сенді заявив, що Будапешт має відновити довіру союзників по НАТО та змінити підхід до відносин із Росією. За його словами, країна вже зробила перші кроки у цьому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час конференції Budapest Energy and Security Talks, передає Telex.
Угорщина хоче відновити довіру союзників
Під час панельної дискусії Русін-Сенді наголосив, що новий уряд має будувати оборонну стратегію, виходячи з національних інтересів та інтересів союзників.
За його словами, інтереси Угорщини збігаються з інтересами партнерів по НАТО, а довіру до країни необхідно відновлювати.
Міністр зазначив, що одним із перших кроків нового уряду стали вибачення перед окремими союзниками, зокрема Фінляндією, вступ якої до НАТО затягував попередній уряд.
"Як військовий я вважав ту позицію неприйнятною", – сказав Русін-Сенді.
"Закриваємо двері перед росіянами"
Глава Міноборони заявив, що Угорщина змінює підхід до Росії.
"Ми закриваємо двері перед носом росіян", – наголосив Русін-Сенді.
Він також додав, що російські спецслужби "намагалися зайти через чорний хід".
За словами міністра, уряд уважно стежить не лише за війною Росії проти України, а й за ситуацією на Близькому Сході. Він висловив думку, що конфлікти завершуються лише тоді, коли цього прагнуть уряди, армії та суспільства.
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