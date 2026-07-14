"Закрываем дверь перед носом россиян": министр обороны Венгрии заявил об изменении курса

Министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Сэнди заявил, что Будапешт должен восстановить доверие союзников по НАТО и изменить подход к отношениям с Россией. По его словам, страна уже сделала первые шаги в этом направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в ходе конференции Budapest Energy and Security Talks, передает Telex.

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Венгрия хочет восстановить доверие союзников

В ходе панельной дискуссии Русин-Сэнди подчеркнул, что новое правительство должно строить оборонную стратегию, исходя из национальных интересов и интересов союзников.

По его словам, интересы Венгрии совпадают с интересами партнеров по НАТО, а доверие к стране необходимо восстанавливать.

Министр отметил, что одним из первых шагов нового правительства стало принесение извинений отдельным союзникам, в частности Финляндии, вступление которой в НАТО затягивало предыдущее правительство.

"Как военный я считал эту позицию неприемлемой", — сказал Русин-Сэнди.

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"Закрываем двери перед россиянами"

Глава Минобороны заявил, что Венгрия меняет подход к России.

"Мы закрываем дверь перед носом россиян", — подчеркнул Русин-Сэнди.

Он также добавил, что российские спецслужбы "пытались проникнуть через черный ход".

По словам министра, правительство внимательно следит не только за войной России против Украины, но и за ситуацией на Ближнем Востоке. Он высказал мнение, что конфликты заканчиваются только тогда, когда этого стремятся правительства, армии и общества.

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