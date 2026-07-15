У Сенаті США закликали невідкладно винести на голосування законопроєкт Грема про санкції проти РФ

До Сенату США внесли законопроєкт, який передбачає значне посилення санкційного тиску на Росію. Одним із його головних ініціаторів був сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.

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Подробиці

"Двопартійна група сенаторів внесла законопроєкт, який просував сенатор Ліндсі Грем. У разі ухвалення, будуть запроваджені санкції проти керівництва Росії та значні мита проти найбільших покупців російської нафти", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що текст законопроєкту було фіналізовано незадовго до того, як Ліндсі Грем зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві минулого тижня.

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Заклик сенаторів

Наразі вже близько 30 сенаторів публічно заявили про свою готовність підтримати цей законопроєкт, який можуть схвалити ще до серпневої перерви в роботі Конгресу

За інформацією Суспільного, двопартійна група сенаторів закликала якнайшвидше винести законопроєкт на голосування.

"Законодавці прагнуть ухвалити документ ще до серпневої перерви в роботі Конгресу та не підтримують нові положення, які раніше пропонував президент США Дональд Трамп", - ідеться в повідомленні.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя

Ліндсі Грем та Ричард Блюменталь внесли на розгляд Сенату США проєкт закону, який передбачає додатковий тиск на РФ шляхом запровадження санкцій проти країн, які купують її енергоносії.

Основні положення законопроєкту:

заморожування активів та заборону на операції для високопосадовців Росії, військовослужбовців, олігархів та інших осіб, які підтримують військових;

пропонується встановлення 500% тарифу на імпорт товарів у США з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти;

запровадження санкції проти ключових банків, таких як Центральний банк Росії, Сбербанк та Газпромбанк, водночас забороняє установам США здійснювати операції з Росією та обмежує російським організаціям лістинг цінних паперів на фондових біржах США;

забороняється експорт енергетичних продуктів зі США до Росії та інвестиції в російську енергетику, запроваджуються вторинні санкції проти іноземних компаній, які підтримують видобуток енергоресурсів в Росії, включаючи нафтогазовий та урановий сектори.

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