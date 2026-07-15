В Сенате США призвали безотлагательно вынести на голосование законопроект Грэма о санкциях против РФ

В Сенат США внесли законопроект, предусматривающий значительное усиление санкционного давления на Россию. Одним из его главных инициаторов выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наCBS.

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Подробности

"Двухпартийная группа сенаторов внесла законопроект, который продвигал сенатор Линдси Грэм. В случае принятия будут введены санкции против руководства России и значительные пошлины против крупнейших покупателей российской нефти", - говорится в материале.

Отмечается, что текст законопроекта был доработан незадолго до того, как Линдси Грэм встретился с Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе.

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Призыв сенаторов

На данный момент уже около 30 сенаторов публично заявили о своей готовности поддержать этот законопроект, который могут одобрить еще до августовского перерыва в работе Конгресса

По информации "Суспільного", двухпартийная группа сенаторов призвала как можно скорее вынести законопроект на голосование.

"Законодатели стремятся принять документ еще до августовского перерыва в работе Конгресса и не поддерживают новые положения, которые ранее предлагал президент США Дональд Трамп", - говорится в сообщении.

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Законопроект Грэма-Блюменталя

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли на рассмотрение Сената США законопроект, предусматривающий дополнительное давление на РФ путем введения санкций против стран, закупающих ее энергоносители.

Основные положения законопроекта:

замораживание активов и запрет на операции для высокопоставленных чиновников России, военнослужащих, олигархов и других лиц, поддерживающих военных;

предлагается установить 500-процентный тариф на импорт товаров в США из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты;

введение санкций против ключевых банков, таких как Центральный банк России, Сбербанк и Газпромбанк, при этом учреждениям США запрещается осуществлять операции с Россией, а российским организациям ограничивается листинг ценных бумаг на фондовых биржах США;

запрещается экспорт энергетических продуктов из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику, вводятся вторичные санкции против иностранных компаний, поддерживающих добычу энергоресурсов в России, включая нефтегазовый и урановый секторы.

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