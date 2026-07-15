РФ может готовить провокацию с использованием украинских дронов, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что РФ может готовить операцию под чужим флагом, в которой будут задействованы украинские дроны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.
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"Путин даже сказал нечто подобное примерно месяц назад. Он сказал: если на нас нападет страна НАТО, мы ответим. Вот почему мы подозреваем, что он планирует подготовить украинские беспилотники и использовать их для нападения на страну НАТО или Россию, а затем ответить на такое нападение", - сказал польский министр.
По словам Сикорского, диктатор Путин может поступить так, потому что находится в отчаянии и проигрывает.
"Такие режимы всегда так поступают. Напомню о Гливицкой провокации 1939 года, когда агенты Абвера, переодетые в польских солдат, захватили радиостанции на территории тогдашнего Рейха. Наше послание Путину таково: мы знаем, что ты планируешь, не делай этого", - подчеркнул глава МИД.
Что этому предшествовало?
- Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава и ее западные союзники располагают подтвержденными и достоверными разведывательными данными о том, что Российская Федерация готовит новые масштабные гибридные провокации в Европе.
- Кроме того, по мнению Сикорского, агентура РФ пытается "разогреть" польско-украинские эмоции.
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