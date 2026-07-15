УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11445 відвідувачів онлайн
Новини Провокації РФ над Балтією
1 868 18

Росія готує атаку на інфраструктуру Литви, - Науседа

РФ може атакувати інфраструктуру Литви: що відомо?

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що інформація від розвідок вказує на можливу підготовку Росією провокацій у Польщі чи країнах Балтії з метою перевірки єдності НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

В чому загроза?

"Ми отримали такі сигнали від наших розвідувальних служб. Вони не вказують конкретне місце чи час, оскільки це просто неможливо визначити. Інша сторона може ще не завершити процес планування, а нам може бути відомо лише про сам факт підготовки чи мету", - пояснив лідер Литви.

"Тому так, я не можу заперечувати, що у нас є така інформація і що йдеться про кінетичні операції - не про масштабні дії, а про точкові кінетичні операції, які з високою ймовірністю можуть бути спрямовані проти критичної інфраструктури", - додав Науседа.

Читайте: Трамп розглядає підписання законопроєкту Грема про нові санкції проти РФ і хоче додати туди Іран

Тому, зазначив президент, через цю загрозу Литва останнім часом посилила захист критично важливої ​​транспортної та енергетичної інфраструктури.

Влада готується до широкого спектру можливих атак, які могли б порушити роботу ключових об'єктів.

"Важливо все, що може зупинити роботу цих об'єктів, оскільки вони важливі не лише самі по собі, а й забезпечують функціонування всієї системи, особливо нашу синхронізацію з континентальною європейською електромережею", - наголосив Науседа.

Також читайте: Російська нафта накопичується в морі: експорт б’є рекорди на тлі загрози нових санкцій

Що передувало?

  • Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив, що РФ може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони.
  • Сікорський заявив, що Варшава та її західні союзники володіють підтвердженими й правдивими даними розвідки про те, що Російська Федерація готує нові масштабні гібридні провокації в Європі.

Читайте: Винищувачі F-16 ВПС Польщі перехопили розвідувальний літак РФ над Балтійським морем

Автор: 

Литва (2710) росія (70845) Науседа Гітанас (409)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
глобалісти, цифрові концлагери ... звідки ви лізете?
показати весь коментар
15.07.2026 11:27 Відповісти
+3
З плоскої Землі 🤔
показати весь коментар
15.07.2026 11:35 Відповісти
+1
Оприділіться - недавно казали - не лякайте нас - ми й так налякані
показати весь коментар
15.07.2026 10:59 Відповісти

Завантаження...

 
 