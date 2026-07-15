Росія готує атаку на інфраструктуру Литви, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що інформація від розвідок вказує на можливу підготовку Росією провокацій у Польщі чи країнах Балтії з метою перевірки єдності НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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В чому загроза?

"Ми отримали такі сигнали від наших розвідувальних служб. Вони не вказують конкретне місце чи час, оскільки це просто неможливо визначити. Інша сторона може ще не завершити процес планування, а нам може бути відомо лише про сам факт підготовки чи мету", - пояснив лідер Литви.

"Тому так, я не можу заперечувати, що у нас є така інформація і що йдеться про кінетичні операції - не про масштабні дії, а про точкові кінетичні операції, які з високою ймовірністю можуть бути спрямовані проти критичної інфраструктури", - додав Науседа.

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Тому, зазначив президент, через цю загрозу Литва останнім часом посилила захист критично важливої ​​транспортної та енергетичної інфраструктури.

Влада готується до широкого спектру можливих атак, які могли б порушити роботу ключових об'єктів.

"Важливо все, що може зупинити роботу цих об'єктів, оскільки вони важливі не лише самі по собі, а й забезпечують функціонування всієї системи, особливо нашу синхронізацію з континентальною європейською електромережею", - наголосив Науседа.

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Що передувало?

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив, що РФ може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони.

Сікорський заявив, що Варшава та її західні союзники володіють підтвердженими й правдивими даними розвідки про те, що Російська Федерація готує нові масштабні гібридні провокації в Європі.

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