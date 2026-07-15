Россия готовит атаку на инфраструктуру Литвы, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что данные разведывательных служб указывают на возможную подготовку Россией провокаций в Польше или странах Балтии с целью проверки сплоченности НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

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В чем заключается угроза?

"Мы получили такие сигналы от наших разведывательных служб. Они не указывают конкретное место или время, поскольку это просто невозможно определить. Другая сторона может еще не завершить процесс планирования, а нам может быть известно лишь о самом факте подготовки или цели", - пояснил лидер Литвы.

"Поэтому да, я не могу отрицать, что у нас есть такая информация и что речь идет о кинетических операциях - не о масштабных действиях, а о точечных кинетических операциях, которые с высокой вероятностью могут быть направлены против критической инфраструктуры", - добавил Науседа.

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Поэтому, отметил президент, из-за этой угрозы Литва в последнее время усилила защиту критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры.

Власти готовятся к широкому спектру возможных атак, которые могли бы нарушить работу ключевых объектов.

"Важно все, что может остановить работу этих объектов, поскольку они важны не только сами по себе, но и обеспечивают функционирование всей системы, особенно нашу синхронизацию с континентальной европейской электросетью", - подчеркнул Науседа.

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Что этому предшествовало?

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что РФ может готовить операцию под чужим флагом, в которой задействует украинские дроны.

Сикорский заявил, что Варшава и её западные союзники располагают подтверждёнными и достоверными разведывательными данными о том, что Российская Федерация готовит новые масштабные гибридные провокации в Европе.

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