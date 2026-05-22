США стурбовані кампанією Росії проти країн Балтії, є побоювання щодо ескалації, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що кампанія Росії проти країн Балтії викликає "занепокоєння" через побоювання, що це може "перерости у щось більше".
Про це Рубіо заявив на засіданні міністрів закордонних НАТО у Швеції, цитує Guardian, передає Цензор.НЕТ.
США занепокоєні
Рубіо прокоментував неодноразові звинувачення Росії в тому, що країни Балтії нібито готуються співпрацювати з Україною для атак дронів на РФ. Американський посадовець відповів, що це "викликає занепокоєння" через можливу ескалацію.
"Ми розуміємо, що ці країни відчувають загрозу із цього приводу, з очевидних причин. Тож це викликає занепокоєння, бо завжди хвилюєшся, що щось подібне може перерости у щось більше. І така можливість завжди існує", - сказав Рубіо.
Державний секретар каже, що США "уважно стежать за цим" і "взаємодіють" із НАТО щодо цього питання.
"Ми стурбовані цим, бо не хочемо, щоб це призвело до якогось ширшого конфлікту, який насправді може призвести до чогось набагато гіршого", - резюмував Рубіо.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
- Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
- Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.
-- Чи будуть битися американські солдати пліч-о-пліч з естонцями, обороняючи Нарву?
