США стурбовані кампанією Росії проти країн Балтії, є побоювання щодо ескалації, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що кампанія Росії проти країн Балтії викликає "занепокоєння" через побоювання, що це може "перерости у щось більше".

Про це Рубіо заявив на засіданні міністрів закордонних НАТО у Швеції, цитує Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Рубіо прокоментував неодноразові звинувачення Росії в тому, що країни Балтії нібито готуються співпрацювати з Україною для атак дронів на РФ. Американський посадовець відповів, що це "викликає занепокоєння" через можливу ескалацію.

"Ми розуміємо, що ці країни відчувають загрозу із цього приводу, з очевидних причин. Тож це викликає занепокоєння, бо завжди хвилюєшся, що щось подібне може перерости у щось більше. І така можливість завжди існує", - сказав Рубіо.

Державний секретар каже, що США "уважно стежать за цим" і "взаємодіють" із НАТО щодо цього питання.

"Ми стурбовані цим, бо не хочемо, щоб це призвело до якогось ширшого конфлікту, який насправді може призвести до чогось набагато гіршого", - резюмував Рубіо.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.
  • Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".
  • Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

Топ коментарі
+4
Готуються драпать?
показати весь коментар
22.05.2026 19:54 Відповісти
+4
отут рубіо *******. Бо їм глибоко *****.
показати весь коментар
22.05.2026 19:58 Відповісти
+2
Це теж саме, яниі онуки *********** Мао Дзен дуна, лізуть до суверенного Тайваню, погрожуючи війною!!! Це як два стоптаних чобота, ****** і сіндзенпинь!!
показати весь коментар
22.05.2026 19:51 Відповісти
Коментувати
Так. Нормальний уряд вводив би санкції аж до болю, а ці - обсираються.
показати весь коментар
22.05.2026 20:21 Відповісти
Британські букмекери можуть починати приймати ставки:

-- Чи будуть битися американські солдати пліч-о-пліч з естонцями, обороняючи Нарву?
показати весь коментар
22.05.2026 20:50 Відповісти
Вони там ще Малу Токмачку не взяли, це тактичні маневри, можуть і на країни Балтії рипнутись, щоб розподіл зброї змінити, але це тактичний рівень, стратегічний це позбавити ЄС енергоресурсів.
показати весь коментар
22.05.2026 20:02 Відповісти
Интересно, латыши, литовцы и эстонцы
Уже начали готовиться к шашлыкам?????
Если еще нет - спросите у Зеленского
Он - большой специалист по шашлыкам....
показати весь коментар
22.05.2026 20:03 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2026 20:05 Відповісти
США мaстурбовані.
показати весь коментар
22.05.2026 20:13 Відповісти
Знов "занепокоєння"
показати весь коментар
22.05.2026 20:13 Відповісти
Нада срочна знімать санкції. Не тільки з нафти в взагалі всього. І браццку помощь компонентами до ракет. І тоді він точно ні на кого не нападе. Патамушо друг владімір нє абманує.
показати весь коментар
22.05.2026 20:15 Відповісти
Выражает то " лицо"
Чем садятся на крыльцо.
показати весь коментар
22.05.2026 20:17 Відповісти
Ой, ну вимкніть усі ескалатори, щоб не було ескалаціі - теж мені проблема...
Тромбозу ідею підкиньте - йому таке зайде
показати весь коментар
22.05.2026 20:21 Відповісти
Рубіо таблетку прийняв?
показати весь коментар
22.05.2026 20:26 Відповісти
А ви й далі про тунель під берінговою протокою мрійте, може кацапи і на Аляску зазіхнути.
показати весь коментар
22.05.2026 20:26 Відповісти
Пишуть, що "в РБ вибухнув «Іскандер-М» з можливою ядерною боєголовкою - це сталося під час спільних російсько-білоруських ядерних навчань, - інформація від моніторів."
показати весь коментар
22.05.2026 20:27 Відповісти
... є побоювання ...
-------------------------------------------
Боягузы
показати весь коментар
22.05.2026 20:46 Відповісти
Шо, рубік, занепокоєний?

А скажи своєму патрону ще раз головного терорюгу світу на червоний килим покликати. Вони ж "таваріщі в доску".
показати весь коментар
22.05.2026 20:48 Відповісти
щоб прийти до влади "тромбоністи" війною в Україні не тільки були "окуєнно стурбовані" але й збиралися її закінчити за 24 години...брехливі покидьки
показати весь коментар
22.05.2026 20:53 Відповісти
 
 