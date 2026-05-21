Сікорський заявив про неприйнятність погроз Росії на тлі атак дронів у Балтії

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не має права безпідставно звинувачувати країни Балтії.

Про цей йдеться у його заяві, оприлюдненій у соцмережі Х, яку цитує Цензор.НЕТ.

Жорстка позиція Польщі щодо заяв Росії

Радослав Сікорський наголосив, що погрози Росії на адресу союзників Польщі є неприйнятними. Він підкреслив, що Москва не може бездоказово звинувачувати держави Балтії.

За його словами, міжнародна ситуація є чіткою: агресор і жертва в цьому конфлікті добре відомі.

"Ви не маєте права безпідставно звинувачувати країни Балтії. Цілком очевидно, хто є агресором, а хто – жертвою. Ми як і раніше твердо дотримуємося принципів Статуту ООН та Атлантичного договору", – зазначив Сікорський.

Напруга навколо Балтії та реакція Європи

У МЗС Естонії повідомили, що викликали тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти протесту через дезінформаційні кампанії проти країн Балтії.

Балтійські держави наголосили, що поява безпілотників у їхньому повітряному просторі є наслідком російської агресії проти України. Вони також заявили, що Україна має право завдавати ударів по військових об’єктах на території РФ.

У Латвії викликали російського дипломата через поширення дезінформації щодо нібито використання її території для атак на Росію.

Окремо очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала заяви Москви, назвавши їх безпідставними та такими, що свідчать про слабкість Росії.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.

Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".

Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

