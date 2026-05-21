Сикорский заявил о недопустимости угроз России на фоне атак дронов в Прибалтике

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не имеет права безосновательно обвинять страны Балтии.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в соцсети Х, которое цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Жесткая позиция Польши в отношении заявлений России

Радослав Сикорский подчеркнул, что угрозы России в адрес союзников Польши неприемлемы. Он подчеркнул, что Москва не может безосновательно обвинять страны Балтии.

По его словам, международная ситуация ясна: агрессор и жертва в этом конфликте хорошо известны.

"Вы не имеете права безосновательно обвинять страны Балтии. Совершенно очевидно, кто является агрессором, а кто – жертвой. Мы по-прежнему твердо придерживаемся принципов Устава ООН и Атлантического договора", – отметил Сикорский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дикие дроны": военнослужащие провели соревнования по управлению дронами. Кто победил? ФОТОрепортаж

Напряженность вокруг Прибалтики и реакция Европы

В МИД Эстонии сообщили, что вызвали временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста из-за дезинформационных кампаний против стран Балтии.

Прибалтийские государства подчеркнули, что появление беспилотников в их воздушном пространстве является следствием российской агрессии против Украины. Они также заявили, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ.

В Латвии вызвали российского дипломата из-за распространения дезинформации о якобы использовании ее территории для атак на Россию.

Отдельно глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала заявления Москвы, назвав их безосновательными и свидетельствующими о слабости России.

Читайте: Президенты стран Балтии обсудили инциденты с дронами: обвинения со стороны РФ являются безосновательными

Что предшествовало?

Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.

Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".

В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

Читайте также: Украина должна точнее выбирать цели для ударов по РФ, чтобы не подыгрывать российским провокациям против НАТО, — Минобороны Польши