США обеспокоены кампанией России против стран Балтии, есть опасения по поводу эскалации, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что кампания России против стран Балтии вызывает "беспокойство" из-за опасений, что она может "перерасти в нечто большее".

Об этом Рубио заявил на заседании министров иностранных дел стран НАТО в Швеции, цитирует Guardian, передает Цензор.НЕТ.

США обеспокоены

Рубио прокомментировал неоднократные обвинения России в том, что страны Балтии якобы готовятся сотрудничать с Украиной для атак дронов на РФ. Американский чиновник ответил, что это "вызывает беспокойство" из-за возможной эскалации.

"Мы понимаем, что эти страны чувствуют угрозу по этому поводу, по очевидным причинам. Поэтому это вызывает беспокойство, потому что всегда волнуешься, что нечто подобное может перерасти в нечто большее. И такая возможность всегда существует", - сказалРубио.

Государственный секретарь говорит, что США "внимательно следят за этим" и "взаимодействуют" с НАТО по этому вопросу.

"Мы обеспокоены этим, потому что не хотим, чтобы это привело к какому-то более широкому конфликту, который на самом деле может привести к чему-то гораздо худшему", - резюмировал Рубио.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.

Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".

В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

