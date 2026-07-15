Рінкевичс підтвердив дані про можливі диверсії РФ: Найближчі кілька або навіть 12 місяців будуть вирішальними

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс попередив, що Росія може вдатися до провокацій у регіоні, коли її позиції почнуть значно слабшати на полі бою в Україні.

Про це він сказав під час свого візиту до Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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Диверсії та гібридні атаки

"Інформація, яку ми отримуємо з Литви, Латвії, інших країн НАТО, а також від спецслужб різних держав, свідчить про спроби організувати диверсії та гібридні атаки, спрямовані на підрив безпеки наших країн, і такі дії цілком імовірні", – повідомив Рінкевичс.

Він наголосив, що Європі необхідно готуватися до того, що коли Росія більше не домагатиметься жодних перемог на фронті в Україні і не зможе просуватиметься вперед на полі бою, вона може спробувати перевірити на міцність п’яту статтю НАТО та механізми реагування на рівні ЄС.

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За словами Рінкевичса, спецслужби вже зараз затримують дедалі більше людей, які шпигують на користь Росії, Білорусі або співпрацюють із цими державами.

"Вони справді перевіряють нашу готовність, нашу пильність. Ми маємо бути готовими дати відсіч і реагувати на нові загрози. Найближчі кілька або навіть 12 місяців будуть справді вирішальними для безпеки країн Балтії, ми вже бачимо, що гібридні операції тривають уже кілька років", – додав він.

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