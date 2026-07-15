Ринкевичс подтвердил данные о возможных диверсиях РФ: ближайшие несколько или даже 12 месяцев будут решающими
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предупредил, что Россия может прибегнуть к провокациям в регионе, когда ее позиции начнут значительно ослабевать на поле боя в Украине.
Об этом он заявил во время своего визита в Литву, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Диверсии и гибридные атаки
"Информация, которую мы получаем из Литвы, Латвии, других стран НАТО, а также от спецслужб различных государств, свидетельствует о попытках организовать диверсии и гибридные атаки, направленные на подрыв безопасности наших стран, и такие действия вполне вероятны", - сообщил Ринкевичс.
Он подчеркнул, что Европе необходимо готовиться к тому, что когда Россия перестанет добиваться каких-либо побед на фронте в Украине и не сможет продвигаться вперед на поле боя, она может попытаться проверить на прочность пятую статью НАТО и механизмы реагирования на уровне ЕС.
По словам Ринкевичса, спецслужбы уже сейчас задерживают всё больше людей, которые шпионят в пользу России, Беларуси или сотрудничают с этими государствами.
"Они действительно проверяют нашу готовность, нашу бдительность. Мы должны быть готовы дать отпор и реагировать на новые угрозы. Ближайшие несколько или даже 12 месяцев будут действительно решающими для безопасности стран Балтии, мы уже видим, что гибридные операции продолжаются уже несколько лет", - добавил он.
Что предшествовало
- Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что РФ может готовить операцию под чужим флагом, в которой задействует украинские дроны.
- Также президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что информация от спецслужб указывает на возможную подготовку Россией провокаций в Польше или странах Балтии с целью проверки единства НАТО.
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