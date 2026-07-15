Провокации и кампании под "ложным флагом": агрессия РФ усиливается, - министр обороны Литвы Каунас
Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что, хотя данных об увеличении численности российских вооруженных сил на границе нет, литовская разведка отмечает рост агрессии со стороны Кремля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
РФ усиливает агрессию
"Прежде всего, я должен уточнить, что наши спецслужбы действительно работают, и мы не наблюдаем накопления российских войск у нашей границы. Конвенционной угрозы пока нет", — сказал Кау
В то же время он подчеркнул, что имеют место различные провокации, кампании под "ложным флагом".
"Вероятность таких действий растет, и наша разведка фиксирует усиление агрессивного поведения со стороны России", — добавил он.
Что предшествовало
- Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что РФ может готовить операцию под чужим флагом, в которой задействует украинские дроны.
- Также президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что информация от спецслужб указывает на возможную подготовку Россией провокаций в Польше или странах Балтии с целью проверки единства НАТО.
- В свою очередь президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подтвердил данные о том, что Россия может готовить провокации в регионе.
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