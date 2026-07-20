Польша проверит угрозу провокаций РФ с использованием захваченных украинских дронов, - СМИ

Польша проверит информацию о возможной подготовке Россией провокаций с использованием украинских ударных беспилотников, которые попали в руки оккупантов практически в целости и сохранности. Этот вопрос станет одной из главных тем ближайшего заседания комитета по безопасности польского правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24 со ссылкой на министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша.

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По словам министра, Россия уже перехватила значительное количество украинских ударных БПЛА, которые применялись для атак по военным целям на территории РФ. Существует риск, что эти беспилотники могут быть использованы для гибридных операций "под ложным флагом" против европейских государств.

"Это будет одной из ключевых тем завтрашней встречи", - заявил Косиняк-Камыш, комментируя повестку дня заседания комитета по безопасности Совета министров.

Помимо потенциальных провокаций с использованием дронов, польское правительство планирует обсудить повышение готовности к кибератакам и защиту критической инфраструктуры.

Министр подчеркнул, что аналогичные угрозы видят и союзники Польши по НАТО. По его словам, страны Балтии, Финляндия и Румыния также считают вероятными российские гибридные операции с применением захваченных украинских беспилотников.

"Мы видим, что это актуальная угроза для всего восточного фланга НАТО", - подытожил глава польского Минобороны.

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