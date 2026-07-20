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В Варшаве, Кракове и Вроцлаве люди вышли на митинги, чтобы поддержать Украину. ФОТОрепортаж

В польских городах прошла волна уличных акций. Поляки вышли с национальными флагами Польши и Украины, чтобы заявить о своей солидарности с украинским народом и выступить против роста ксенофобии.

Инициаторами мероприятий выступили польские активисты и представители гражданского общества. Масштабные митинги прошли в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Организатором акции во Вроцлаве стала известная польская активистка Ева Трояновская. По ее словам, главным поводом для выхода людей на улицы стало беспокойство из-за активизации враждебных настроений в публичном пространстве.

"Сегодня в Варшаве, Кракове и моем любимом Вроцлаве - городе, который всегда держится до последнего - люди вышли на улицы, чтобы сказать простые, но такие важные слова: мы с Украиной", - подчеркивают участники акции.

Организаторы подчеркивают, что напряжение между двумя народами искусственно подпитывается: отдельными радикально настроенными польскими политиками, а также массовой атакой российских ботов и информационными спецоперациями РФ.

Главная цель митингов - наглядно продемонстрировать, что абсолютное большинство поляков не поддается манипуляциям Кремля, ценит соседские отношения и категорически осуждает язык ненависти.

В Польше прошли акции в поддержку украинцев и против ненависти
В Польше прошли акции в поддержку украинцев и против ненависти
В Польше прошли акции в поддержку украинцев и против ненависти

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Ксенофобия (147) Польша (9339) Украина (44589)
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