В Варшаве, Кракове и Вроцлаве люди вышли на митинги, чтобы поддержать Украину. ФОТОрепортаж
В польских городах прошла волна уличных акций. Поляки вышли с национальными флагами Польши и Украины, чтобы заявить о своей солидарности с украинским народом и выступить против роста ксенофобии.
Инициаторами мероприятий выступили польские активисты и представители гражданского общества. Масштабные митинги прошли в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Организатором акции во Вроцлаве стала известная польская активистка Ева Трояновская. По ее словам, главным поводом для выхода людей на улицы стало беспокойство из-за активизации враждебных настроений в публичном пространстве.
"Сегодня в Варшаве, Кракове и моем любимом Вроцлаве - городе, который всегда держится до последнего - люди вышли на улицы, чтобы сказать простые, но такие важные слова: мы с Украиной", - подчеркивают участники акции.
Организаторы подчеркивают, что напряжение между двумя народами искусственно подпитывается: отдельными радикально настроенными польскими политиками, а также массовой атакой российских ботов и информационными спецоперациями РФ.
Главная цель митингов - наглядно продемонстрировать, что абсолютное большинство поляков не поддается манипуляциям Кремля, ценит соседские отношения и категорически осуждает язык ненависти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль