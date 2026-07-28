Напад на українців у Польщі: двом підозрюваним загрожує арешт на 3 місяці
Прокуратура у Вроцлаві звернулася до суду з клопотанням про арешт двох підозрюваних у побитті українського подружжя.
Про це повідомив речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач, передає Укрінформ, цитує Цензор.НЕТ.
Розслідування нападу: що відомо про підозрюваних
За словами Длубача, обох затриманих уже допитали. Їм висунули підозру у побитті та застосуванні насильства на ґрунті національної ненависті.
"Обох затриманих вже допитано, їм висунуто підозру у побитті й застосуванні насильства на ґрунті національної ненависті. Вони не визнали свою провину, один з них дав детальні пояснення, а інший відмовився від свідчень", — зазначив він.
Третього підозрюваного правоохоронці наразі розшукують.
Суд має швидко ухвалити рішення
Прокуратура просить суд обрати для затриманих запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на три місяці.
Суд має розглянути це клопотання протягом 24 годин. Справу слухатиме районний суд Вроцлава-Фабричної.
Раніше у Польщі поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті української пари у Вроцлаві.
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Але так же само, «КАРАЛИ» суддівські в Україні і беркутню з тітушками, що молотками убили Украіців в районі вул Грушевського у 2014 році!!!
Ось такі ПАРАЛЕЛІ !!!