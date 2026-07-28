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Новини Українці у Польщі Побиття українців у Польщі
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Напад на українців у Польщі: двом підозрюваним загрожує арешт на 3 місяці

У Польщі затримали нападників на українеців

Прокуратура у Вроцлаві звернулася до суду з клопотанням про арешт двох підозрюваних у побитті українського подружжя.

Про це повідомив речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач, передає Укрінформ, цитує Цензор.НЕТ.

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За словами Длубача, обох затриманих уже допитали. Їм висунули підозру у побитті та застосуванні насильства на ґрунті національної ненависті.

"Обох затриманих вже допитано, їм висунуто підозру у побитті й застосуванні насильства на ґрунті національної ненависті. Вони не визнали свою провину, один з них дав детальні пояснення, а інший відмовився від свідчень", — зазначив він.

Третього підозрюваного правоохоронці наразі розшукують.

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Суд має швидко ухвалити рішення

Прокуратура просить суд обрати для затриманих запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на три місяці.

Суд має розглянути це клопотання протягом 24 годин. Справу слухатиме районний суд Вроцлава-Фабричної.

Раніше у Польщі поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті української пари у Вроцлаві.

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побиття (1119) напад (1277) Польща (7586) українці (1643)
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Топ коментарі
+5
Мы в шоке от того, что поляков Кремль так прозомбировал! Мы из Риги (Латвия), только что отдыхали в Польше в районе "Сувалкского коридора" с постсовковым знанием ломанного английского от Dualingo и оккупационного русского. За неделю только один сильно поддатый поляк начал высказывать свои претензии ДРУГОМУ поляку, который знал русский лучше чем мы английский. До него туго, но дошло, что мы из Латвии и не можем говорить по польски. Но я в шоке! Я больше бы понял, если бы МЫ со "своим русским" отгребли, чем УКРАИНЦЫ, на которых напали русские фашисты!!!
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28.07.2026 20:09 Відповісти
+3
Рецедив герантований, тільки з ще гіршими наслідехками!!
Але так же само, «КАРАЛИ» суддівські в Україні і беркутню з тітушками, що молотками убили Украіців в районі вул Грушевського у 2014 році!!!
Ось такі ПАРАЛЕЛІ !!!
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28.07.2026 19:19 Відповісти
+3
А що не так? Три місяці арешту про який просить прокуратура - це не покарання, а лише запобіжний захід на досудовому роззсідуванні (як в нас 2 місяці тримання під вартою), який можна потім продовжувати (за КПК Польщі загальний максимальний строк тримання під вартою до винесення першого вироку суду першої інстанції не більше 2 років (окрім виняткових затягувань з вини обвинуваченого). Для чого зраду розганяти?
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28.07.2026 19:42 Відповісти

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