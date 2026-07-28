Напад на українців у Польщі: двом підозрюваним загрожує арешт на 3 місяці

Прокуратура у Вроцлаві звернулася до суду з клопотанням про арешт двох підозрюваних у побитті українського подружжя.

Про це повідомив речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач, передає Укрінформ, цитує Цензор.НЕТ.

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За словами Длубача, обох затриманих уже допитали. Їм висунули підозру у побитті та застосуванні насильства на ґрунті національної ненависті.

"Обох затриманих вже допитано, їм висунуто підозру у побитті й застосуванні насильства на ґрунті національної ненависті. Вони не визнали свою провину, один з них дав детальні пояснення, а інший відмовився від свідчень", — зазначив він.

Третього підозрюваного правоохоронці наразі розшукують.

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Суд має швидко ухвалити рішення

Прокуратура просить суд обрати для затриманих запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на три місяці.

Суд має розглянути це клопотання протягом 24 годин. Справу слухатиме районний суд Вроцлава-Фабричної.

Раніше у Польщі поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті української пари у Вроцлаві.

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