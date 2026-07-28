Нападение на украинцев в Польше: двум подозреваемым грозит арест на 3 месяца
Прокуратура во Вроцлаве обратилась в суд с ходатайством об аресте двух подозреваемых в избиении украинской супружеской пары.
Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач, передает "Укринформ", цитирует Цензор.НЕТ.
Расследование нападения: что известно о подозреваемых
По словам Длубача, обоих задержанных уже допросили. Им предъявлено подозрение в избиении и применении насилия на почве национальной ненависти.
"Оба задержанных уже допрошены, им предъявлено подозрение в избиении и применении насилия на почве национальной ненависти. Они не признали свою вину, один из них дал подробные объяснения, а другой отказался от дачи показаний", - отметил он.
Третьего подозреваемого правоохранители в настоящее время разыскивают.
Суд должен быстро принять решение
Прокуратура просит суд избрать для задержанных меру пресечения в виде временного ареста на три месяца.
Суд должен рассмотреть это ходатайство в течение 24 часов. Дело будет рассматривать районный суд Вроцлава-Фабричной.
Ранее в Польше полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении украинской пары во Вроцлаве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль