Нападение на украинцев в Польше: двум подозреваемым грозит арест на 3 месяца

Прокуратура во Вроцлаве обратилась в суд с ходатайством об аресте двух подозреваемых в избиении украинской супружеской пары.

Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач, передает "Укринформ", цитирует Цензор.НЕТ.

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По словам Длубача, обоих задержанных уже допросили. Им предъявлено подозрение в избиении и применении насилия на почве национальной ненависти.

"Оба задержанных уже допрошены, им предъявлено подозрение в избиении и применении насилия на почве национальной ненависти. Они не признали свою вину, один из них дал подробные объяснения, а другой отказался от дачи показаний", - отметил он.

Третьего подозреваемого правоохранители в настоящее время разыскивают.

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Суд должен быстро принять решение

Прокуратура просит суд избрать для задержанных меру пресечения в виде временного ареста на три месяца.

Суд должен рассмотреть это ходатайство в течение 24 часов. Дело будет рассматривать районный суд Вроцлава-Фабричной.

Ранее в Польше полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении украинской пары во Вроцлаве.

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