В Кракове поляк набросился на украинца: "На фронт, сука! Путин ждет тебя"
В польском Кракове произошел очередной инцидент на почве ксенофобии с участием местного жителя и гражданина Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения в социальных сетях, агрессивный мужчина набросился на украинца с оскорблениями и угрозами.
На обнародованных кадрах видно, как поляк провоцирует конфликт, нецензурно выражается и выкрикивает фразы вроде "На фронт, шлюха" и "Путин ждет тебя".
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