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В Кракове поляк набросился на украинца: "На фронт, сука! Путин ждет тебя"

В польском Кракове произошел очередной инцидент на почве ксенофобии с участием местного жителя и гражданина Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения в социальных сетях, агрессивный мужчина набросился на украинца с оскорблениями и угрозами.

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На обнародованных кадрах видно, как поляк провоцирует конфликт, нецензурно выражается и выкрикивает фразы вроде "На фронт, шлюха" и "Путин ждет тебя".

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Ксенофобия (152) Польша (9617) украинофобия (450)
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Топ комментарии
+75
Уявляєте, що вони витворяли у окупованій Волині?
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29.07.2026 10:08 Ответить
+67
Так не їдьте до них і не працюйте у них.
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29.07.2026 10:11 Ответить
+30
ОЦЕ І Є ******* ПОЛЬША. Вона хоче щоб всі ми перевимерли за них, або робили в них за 100$
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29.07.2026 10:05 Ответить

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