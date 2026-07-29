В Кракове поляк набросился на украинца: "На фронт, сука! Путин ждет тебя"

В польском Кракове произошел очередной инцидент на почве ксенофобии с участием местного жителя и гражданина Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения в социальных сетях, агрессивный мужчина набросился на украинца с оскорблениями и угрозами.

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На обнародованных кадрах видно, как поляк провоцирует конфликт, нецензурно выражается и выкрикивает фразы вроде "На фронт, шлюха" и "Путин ждет тебя".

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