Регулярно ображав та погрожував сусідам-українцям: у Польщі затримали 63-річного чоловіка

У Польщі затримано 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють в образах та погрозах сусідам - громадянам України через їхню національність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Onet із посиланням на правоохоронців.

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Що відомо

Так, за даними поліції, чоловіка затримали та помістили до ізолятора.

Зазначається, що підозрюваний регулярно ображав українських сусідів, використовуючи нецензурну лексику та висловлювання на ґрунті національної ненависті.

Відомо також, що він погрожував одному з потерпілих, унаслідок чого 25-річний громадянин України був змушений сховатися у своєму автомобілі, щоб уникнути нападу. Потерпілий зафіксував поведінку чоловіка на відео, яке згодом оприлюднив у соціальних мережах.

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"Кожен, хто вчиняє злочин на ґрунті ненависті, має понести кримінальну відповідальність. Публічні образи людей через їхню національність є злочином, що карається позбавленням волі на строк до трьох років", – йдеться в заяві поліції.

Що передувало

Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.

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