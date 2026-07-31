Неизвестный разбил голову 40-летней украинке в Польше: его разыскивает полиция. ВИДЕО+ФОТО

Неизвестный напал в Польше на 40-летнюю женщину из Украины и разбил ей голову палкой.

Об этом пишет издание Wiadomosci, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Инцидент произошел 30 июля на улице Желязна в городе Гдыня.

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Представитель полиции рассказал, что женщина получила два удара деревянной палкой по затылку от неизвестного мужчины. После чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшая не видела нападавшего, так как он напал сзади.

"Пострадавшую женщину доставили в городскую больницу в Гдине, где ей оказали медицинскую помощь. После прохождения необходимых обследований ее выписали из медицинского учреждения. Ее жизни больше ничего не угрожает", — отметил сотрудник правоохранительных органов.





В настоящее время преступник разыскивается.

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Что предшествовало

Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала их украинскую речь. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.

Кроме того, в Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя недалеко от Варшавы, которого подозревают в оскорблениях и угрозах соседям — гражданам Украины — из-за их национальности.

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