Неизвестный разбил голову 40-летней украинке в Польше: его разыскивает полиция. ВИДЕО+ФОТО
Неизвестный напал в Польше на 40-летнюю женщину из Украины и разбил ей голову палкой.
Об этом пишет издание Wiadomosci, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Инцидент произошел 30 июля на улице Желязна в городе Гдыня.
Представитель полиции рассказал, что женщина получила два удара деревянной палкой по затылку от неизвестного мужчины. После чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
Пострадавшая не видела нападавшего, так как он напал сзади.
"Пострадавшую женщину доставили в городскую больницу в Гдине, где ей оказали медицинскую помощь. После прохождения необходимых обследований ее выписали из медицинского учреждения. Ее жизни больше ничего не угрожает", — отметил сотрудник правоохранительных органов.
В настоящее время преступник разыскивается.
Что предшествовало
- Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала их украинскую речь. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.
- Кроме того, в Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя недалеко от Варшавы, которого подозревают в оскорблениях и угрозах соседям — гражданам Украины — из-за их национальности.
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