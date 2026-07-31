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Новости Фото Избиение украинцев в Польше
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Неизвестный разбил голову 40-летней украинке в Польше: его разыскивает полиция. ВИДЕО+ФОТО

Неизвестный напал в Польше на 40-летнюю женщину из Украины и разбил ей голову палкой.

Об этом пишет издание Wiadomosci, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Инцидент произошел 30 июля на улице Желязна в городе Гдыня.

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Представитель полиции рассказал, что женщина получила два удара деревянной палкой по затылку от неизвестного мужчины. После чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшая не видела нападавшего, так как он напал сзади.

"Пострадавшую женщину доставили в городскую больницу в Гдине, где ей оказали медицинскую помощь. После прохождения необходимых обследований ее выписали из медицинского учреждения. Ее жизни больше ничего не угрожает", — отметил сотрудник правоохранительных органов.

Неизвестный разбил голову украинке в Польше
Неизвестный разбил голову украинке в Польше

В настоящее время преступник разыскивается.

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Что предшествовало

  • Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала их украинскую речь. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.
  • Кроме того, в Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя недалеко от Варшавы, которого подозревают в оскорблениях и угрозах соседям — гражданам Украины — из-за их национальности.

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нападение (2386) Польша (9649) украинцы (2928)
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Топ комментарии
+31
Слабковумна польська шушера на жінок зі спини нападає... оскотинились.
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31.07.2026 22:01 Ответить
+26
Українці їдьте з польщі. Не будьте терпілами ВИ цього не заслуговуєте пішли вони ті гієни європи нах.й вибачте
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31.07.2026 22:03 Ответить
+17
Дуже розчаровують поляки, при всій повазі до них.
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31.07.2026 21:57 Ответить

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