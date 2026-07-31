Невідомий розбив голову 40-річній українці у Польщі: його розшукує поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Невідомий напав у Польщі на 40-річну жінку з України та розбив їй голову палкою.
Про це пише видання Wiadomosci, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Інцидент трапився 30 липня на вулиці Желязна у місті Гдиня.
Представник поліції розповів, що жінка отримала два удари дерев’яною палкою по потилиці від невідомого чоловіка. Після чого зловмисник втік у невідомому напрямку.
Потерпіла не бачила нападника, бо він напаав ззаду.
"Постраждалу жінку доставили до міської лікарні в Гдині, де їй надали медичну допомогу. Після проходження необхідних обстежень її виписали з медичного закладу. Її життю більше нічого не загрожує", - зазначив правоохоронець.
Наразі злочинця розшукують.
Що передувало
- Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.
- Крім того, у Польщі затримано 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють в образах та погрозах сусідам - громадянам України через їхню національність.
Топ коментарі
+21 Serhiy Lonko
показати весь коментар31.07.2026 22:01 Відповісти Посилання
+16 Yurii #603620
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показати весь коментар31.07.2026 21:57 Відповісти Посилання
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