Невідомий розбив голову 40-річній українці у Польщі: його розшукує поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Невідомий напав у Польщі на 40-річну жінку з України та розбив їй голову палкою.

Про це пише видання Wiadomosci, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Інцидент трапився 30 липня на вулиці Желязна у місті Гдиня.

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Представник поліції розповів, що жінка отримала два удари дерев’яною палкою по потилиці від невідомого чоловіка. Після чого зловмисник втік у невідомому напрямку.

Потерпіла не бачила нападника, бо він напаав ззаду.

"Постраждалу жінку доставили до міської лікарні в Гдині, де їй надали медичну допомогу. Після проходження необхідних обстежень її виписали з медичного закладу. Її життю більше нічого не загрожує", - зазначив правоохоронець.





Наразі злочинця розшукують.

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Що передувало

Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.

Крім того, у Польщі затримано 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють в образах та погрозах сусідам - громадянам України через їхню національність.

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