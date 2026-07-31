Польща не припинить військову допомогу Україні, попри критику опозиції, – глава Міноборони Польщі
Польща не припинятиме військову підтримку України, незважаючи на критику з боку опозиції. У Варшаві наголошують, що допомога Києву є одним із ключових елементів національної безпеки країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Укрінформ, про це під час дебатів у Сеймі щодо порушення польського повітряного простору російською ракетою Х-101 заявив віцепрем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
"Попри ваше виття, попри вашу дезінформацію, ми продовжуватимемо допомагати Україні, яка воює. Чим більше російських ракет буде збито над територією України, тим меншою буде загроза для Польщі", – сказав міністр, звертаючись до депутатів опозиції.
Він нагадав, що Польща вже передала Україні кілька ракет-перехоплювачів для систем Patriot на прохання США. За його словами, українська ППО фактично захищає і польську територію, збиваючи російські ракети ще до їхнього наближення до кордону.
Косіняк-Камиш також розкритикував заяви представників опозиційних партій "Право і справедливість" та "Конфедерація", які, за його словами, дедалі частіше представляють Україну, а не Росію, як головну загрозу для Польщі.
Міністр наголосив, що Росія після переходу на воєнну економіку стала ще небезпечнішою для Польщі та всього НАТО. За його словами, усі матеріали польських військових і слідчих підтверджують, що об'єкт, який упав у Люблінському воєводстві після порушення повітряного простору країни, був російською крилатою ракетою Х-101.
"Не забувайте, хто запускає ці ракети. Хто вбиває людей в Україні", – підкреслив глава Міноборони Польщі.
Він додав, що стратегія безпеки Польщі передбачає підтримку України та стримування Росії як головної загрози для регіону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль