Польща не припинить військову допомогу Україні, попри критику опозиції, – глава Міноборони Польщі

Польща не припинятиме військову підтримку України, незважаючи на критику з боку опозиції. У Варшаві наголошують, що допомога Києву є одним із ключових елементів національної безпеки країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Укрінформ, про це під час дебатів у Сеймі щодо порушення польського повітряного простору російською ракетою Х-101 заявив віцепрем'єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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"Попри ваше виття, попри вашу дезінформацію, ми продовжуватимемо допомагати Україні, яка воює. Чим більше російських ракет буде збито над територією України, тим меншою буде загроза для Польщі", – сказав міністр, звертаючись до депутатів опозиції.

Він нагадав, що Польща вже передала Україні кілька ракет-перехоплювачів для систем Patriot на прохання США. За його словами, українська ППО фактично захищає і польську територію, збиваючи російські ракети ще до їхнього наближення до кордону.

Косіняк-Камиш також розкритикував заяви представників опозиційних партій "Право і справедливість" та "Конфедерація", які, за його словами, дедалі частіше представляють Україну, а не Росію, як головну загрозу для Польщі.

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Міністр наголосив, що Росія після переходу на воєнну економіку стала ще небезпечнішою для Польщі та всього НАТО. За його словами, усі матеріали польських військових і слідчих підтверджують, що об'єкт, який упав у Люблінському воєводстві після порушення повітряного простору країни, був російською крилатою ракетою Х-101.

"Не забувайте, хто запускає ці ракети. Хто вбиває людей в Україні", – підкреслив глава Міноборони Польщі.

Він додав, що стратегія безпеки Польщі передбачає підтримку України та стримування Росії як головної загрози для регіону.

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