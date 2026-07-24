"Політика не впливає на бізнес": Польща є другим після Китаю торговельним партнером України

На сьогодні Польща є другим після Китаю торговельним партнером України. Україна – сьомий напрямок польського експорту, і якщо в 2021 році на Україну припадало 1,5% польського експорту, то зараз – уже 3,5%.

Про це заявив перший віцепрезидент Польсько-Української господарської палати Даріуш Шимчиха в коментарі для матеріалу Бізнес Цензора "Як політична напруга між Україною і Польщею вплинула на бізнес".

Контракти бізнесу

Шимчиха наголосив, що польські компанії не згорнули роботу в Україні після повномасштабного вторгнення, водночас і українські підприємці в Польщі продовжують працювати – це, за його даними, понад 90 тис. фізичних осіб-підприємців і кілька десятків тисяч нових товариств.

Також, за словами Шимчихи, застраховані Корпорацією експортних кредитів (KUKE) угоди з українськими партнерами мають нижчу збитковість, ніж угоди з Німеччиною чи Великою Британією.

Шмичиха нагадав, що серед підписаного на червневому саміті в Гданську – гарантії Європейського банку реконструкції та розвитку на 100 млн євро для "Кредобанку", меморандум оборонного концерну PGZ з приватною українською компанією про нарощування виробництва дронів на потужностях PGZ, інвестиційна угода на 30 млн євро логістичного оператора Rohlig SUUS.

Тоді як розірваних контрактів Шимчиха не назвав жодного.

Однак через зростання невизначеності сміливі ідеї нових інвестицій, які обговорювали в травні на Baltic Business Forum у Свіноуйсьце (Польща), поки залишаються "в морозильній камері".

"Найбільшою ціною напруження сьогодні є не розірвані контракти, а зростання невизначеності. Тому просимо політиків з України та Польщі: нехай передвиборчі ігри не заважають економічній співпраці", – наголосив він.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні політика не впливає на бізнес.

Скільки польських компаній працює в Україні

Зі свого боку директор Центру стратегічних досліджень Warsaw Enterprise Institute Лукаш Войдига додав, що між Польщею та Україною існують тісні економічні зв'язки.

Так, в Україні працює понад 600 польских компаній, польський експорт до України зріс з 6,3 млрд євро в 2021 році до 15 млрд – у 2025 році, а за перші чотири місяці 2026 року – ще на 11,8% рік до року.

"Серед польських підприємців загалом переважає думка, що нинішня політична напруга не призведе до серйозного обмеження економічних відносин між Польщею та Україною. Компанії з обох сторін пов'язані торгівлею, логістикою, ланцюгами постачання та прямими діловими контактами, які зазвичай тривкіші за поточні політичні суперечки", – пояснив Войдига.

Українці в Польщі

Станом на початок 2026 року в Польщі працює близько 758 тис. українців – це майже 5% усіх зайнятих і дві третини всіх іноземних працівників країни.

За оцінкою Нацбанку Польщі, їхня праця додавала економіці близько 0,8 відсоткового пункту зростання ВВП щороку в 2021-2023 році.

Компанія Deloitte оцінює внесок українців у 2024 році в 2,7% ВВП.

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Раніше в дослідженні аналітичного центру міжнародної HR-компанії Gremi Personal зазначалося, що серед основних груп іноземних працівників у Польщі українці є культурно найближчими до поляків, однак це не усуває бізнес-ризиків.

До того повідомлялося, кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі продовжує демонструвати впевнене зростання. За п'ять місяців 2026 року середня кількість застрахованих громадян України в країні сягнула 873,5 тис. осіб, що на 9,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Громадяни України вже тривалий час залишаються ключовою іноземною робочою силою для польського бізнесу. Зокрема, українці стабільно забезпечують майже 68% від загальної кількості працевлаштованих іноземців у країні.

Водночас українські працівники стикаються зі зміною фінансової політики польських роботодавців, адже в країні суттєво сповільнюються темпи зростання заробітних плат.

Зокрема, у першому кварталі 2026 року середня заробітна плата в корпоративному секторі Польщі становила 9 263,5 злотих брутто.

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