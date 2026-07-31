Польша не прекратит военную помощь Украине, несмотря на критику оппозиции, - глава Минобороны Польши
Польша не прекратит военную поддержку Украины, несмотря на критику со стороны оппозиции. В Варшаве подчеркивают, что помощь Киеву является одним из ключевых элементов национальной безопасности страны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Укринформа", об этом во время дебатов в Сейме по поводу нарушения польского воздушного пространства российской ракетой Х-101 заявил вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Несмотря на ваши вопли, несмотря на вашу дезинформацию, мы будем продолжать помогать воюющей Украине. Чем больше российских ракет будет сбито над территорией Украины, тем меньше будет угроза для Польши", — сказал министр, обращаясь к депутатам оппозиции.
Он напомнил, что Польша уже передала Украине несколько ракет-перехватчиков для систем Patriot по просьбе США. По его словам, украинская ПВО фактически защищает и польскую территорию, сбивая российские ракеты еще до их приближения к границе.
Косиняк-Камыш также раскритиковал заявления представителей оппозиционных партий "Право и справедливость" и "Конфедерация", которые, по его словам, все чаще называют Украину, а не Россию, главной угрозой для Польши.
Министр подчеркнул, что Россия после перехода на военную экономику стала еще более опасной для Польши и всего НАТО. По его словам, все материалы польских военных и следователей подтверждают, что объект, упавший в Люблинском воеводстве после нарушения воздушного пространства страны, был российской крылатой ракетой Х-101.
"Не забывайте, кто запускает эти ракеты. Кто убивает людей в Украине", - подчеркнул глава Минобороны Польши.
Он добавил, что стратегия безопасности Польши предусматривает поддержку Украины и сдерживание России как главной угрозы для региона.
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