Це вам не Бандеру хейтити: Як поляки злякалися російських ракет? / Без цензури. ВIДЕО

Російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі й вибухнула біля Тарнави-Колонії на Люблінщині. Перед цим українські сили збивали ракети, які летіли в напрямку польського кордону, а український пілот переслідував останню до самої межі повітряного простору і був змушений розвернутися приблизно за 20 секунд до неї.

Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає незручну для Варшави суперечність: польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш охоче повчає Україну щодо історії та вступу до ЄС, але реальна безпека Польщі вже залежить від українських пілотів і ППО. Чому після падіння Х-101 Дональд Туск заговорив про додаткові ракети Patriot для України — дивіться у відео.

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Нагадаємо, 30 липня під час масованого російського ракетного удару по Україні одна з ракет впала на території Польщі.

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