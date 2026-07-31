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Новини Російська ракета впала у Польщі
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Це вам не Бандеру хейтити: Як поляки злякалися російських ракет? / Без цензури. ВIДЕО

Російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі й вибухнула біля Тарнави-Колонії на Люблінщині. Перед цим українські сили збивали ракети, які летіли в напрямку польського кордону, а український пілот переслідував останню до самої межі повітряного простору і був змушений розвернутися приблизно за 20 секунд до неї.

Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає незручну для Варшави суперечність: польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш охоче повчає Україну щодо історії та вступу до ЄС, але реальна безпека Польщі вже залежить від українських пілотів і ППО. Чому після падіння Х-101 Дональд Туск заговорив про додаткові ракети Patriot для України — дивіться у відео.

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Нагадаємо, 30 липня під час масованого російського ракетного удару по Україні одна з ракет впала на території Польщі.

Читайте також: Термін виготовлення ракети X-101, що впала у Польщі, свідчить про виснаження російських запасів, - Косіняк-Камиш

Автор: 

обстріл (35919) Польща (7624) ракети (4281) Данилюк-Ярмолаєва Марина (491)
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Топ коментарі
+4
Пшеки мабуть всрались. Цікаво, апро Бандеру вони забули?😏
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31.07.2026 20:09 Відповісти
+4
90 км в поле, по территории Польши летела и они знали где упадет? вы серьезно
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31.07.2026 20:22 Відповісти
+3
Коли поляк чує слово "росіянин", він відразу знімає штані і стає рачки.
Коли українець чує слово росіянин, він шукає гарний дрин, щоб розгепати йому голову.
Отакі наші братпи - поляки
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31.07.2026 20:15 Відповісти

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