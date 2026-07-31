Термін виготовлення ракети X-101, що впала у Польщі, свідчить про виснаження російських запасів, - Косіняк-Камиш

У Польщі розповіли більше деталей про російську крилату ракету X-101, що впала на території країни.

Про це заявив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ракету було виготовлено у другому кварталі цього року на заводі поблизу Москви. Це означає, що Росія використовує для обстрілів України ракети, які виробляються просто зараз.

Це підтверджує інформацію про те, що російські воєнні запаси вичерпалися. Тим більше, кожна допомога Україні наближає цю війну до завершення війни. А це надзвичайно важливо для нашої безпеки", - наголосив міністр.

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Що передувало?

У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.

Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.

У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.

Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.

Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.

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