Президент Польщі не скликатиме Раду нацбезпеки після падіння російської ракети, - речник президента Польщі Лешкевич

Президент Польщі Кароль Навроцький не скликатиме Раду національної безпеки після інциденту з російською крилатою ракетою Х-101, яка 30 липня впала на території країни. У президентській адміністрації вважають, що зараз головне – встановити всі обставини порушення повітряного простору та оцінити дії відповідальних служб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це заявив речник президента Польщі Рафал Лешкевич.

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За його словами, не кожен випадок порушення польського повітряного простору потребує скликання Ради національної безпеки.

"Не кожен випадок перетину неідентифікованого об’єкта через польський повітряний простір, у цьому випадку російської ракети, вимагає скликання Ради національної безпеки", – зазначив Лешкевич.

Водночас президент очікує від уряду вичерпної інформації про те, як російська ракета змогла перетнути державний кордон, чи відстежували її системи протиповітряної оборони та які висновки будуть зроблені після цього інциденту.

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Речник наголосив, що відповідальність за безпеку повітряного простору Польщі покладена на уряд, зокрема прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша.

Крім того, за словами Лешкевича, президент вважає необхідним удосконалити систему інформування населення про подібні загрози.

"Президент також очікує, що Міністерство оборони, але перш за все прем’єр-міністр Дональд Туск, нададуть інформацію про те, що потрібно зробити для кращого інформування громадян, які вчора почувалися необізнаними у зв’язку з цим інцидентом", – сказав речник президента Польщі.

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