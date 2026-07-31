Президент Польши не будет созывать Совет национальной безопасности после падения российской ракеты, - пресс-секретарь президента Польши Лешкевич

Президент Польши Кароль Навроцкий не будет созывать Совет национальной безопасности после инцидента с российской крылатой ракетой Х-101, которая 30 июля упала на территории страны. В президентской администрации считают, что сейчас главное - установить все обстоятельства нарушения воздушного пространства и оценить действия ответственных служб.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич.

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По его словам, не каждый случай нарушения польского воздушного пространства требует созыва Совета национальной безопасности.

"Не каждый случай пересечения неидентифицированного объекта через польское воздушное пространство, в данном случае российской ракеты, требует созыва Совета национальной безопасности", - отметил Лешкевич.

В то же время президент ожидает от правительства исчерпывающей информации о том, как российская ракета смогла пересечь государственную границу, отслеживали ли ее системы противовоздушной обороны и какие выводы будут сделаны после этого инцидента.

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Пресс-секретарь подчеркнул, что ответственность за безопасность воздушного пространства Польши возложена на правительство, в частности - на премьер-министра Дональда Туска и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша.

Кроме того, по словам Лешкевича, президент считает необходимым усовершенствовать систему информирования населения о подобных угрозах.

"Президент также ожидает, что Министерство обороны, но прежде всего премьер-министр Дональд Туск, предоставят информацию о том, что нужно сделать для лучшего информирования граждан, которые вчера чувствовали себя неосведомленными в связи с этим инцидентом", - сказал пресс-секретарь президента Польши.

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