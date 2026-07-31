Польша привлечет украинского эксперта к расследованию падения российской ракеты Х-101

Польша продолжит расследование падения российской крылатой ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве. К исследованию обломков, которое состоится 31 июля, привлекут украинского эксперта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF24.

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Накануне прокуроры завершили следственные действия на месте падения ракеты в населенном пункте Тарнава-Колония, примерно в 95 километрах от украинской границы. В ходе обследования территории военные Сил территориальной обороны Польши обнаружили многочисленные обломки ракеты, в частности элементы ее двигателя.

Пресс-секретарь прокуратуры Люблина Марчин Козак сообщил, что воронку, образовавшуюся после падения ракеты, уже засыпали, и владелец может вновь пользоваться земельным участком. По его словам, диаметр кратера составлял около 10 метров, а глубина - около пяти метров.

В пятницу изъятые обломки будут исследовать в штаб-квартире Военной полиции. К экспертизе присоединится украинский специалист, который поможет польским службам идентифицировать найденные фрагменты ракеты.

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик накануне подтвердил, что на территорию страны упала именно российская крылатая ракета Х-101.

После инцидента в НАТО заявили, что поддерживают тесный контакт с польскими властями. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также провел телефонный разговор с главой польского МИД Радославом Сикорским и заверил Польшу в полной солидарности Украины.

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