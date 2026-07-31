Польща залучить українського експерта до розслідування падіння російської ракети Х-101

Польща продовжить розслідування падіння російської крилатої ракети Х-101 у Люблінському воєводстві. До дослідження уламків, яке відбудеться 31 липня, залучать українського експерта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує RMF24.

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Напередодні прокурори завершили слідчі дії на місці падіння ракети у населеному пункті Тарнава-Колонія, приблизно за 95 кілометрів від українського кордону. Під час обстеження території військові Сил територіальної оборони Польщі виявили численні уламки ракети, зокрема елементи її двигуна.

Речник прокуратури Любліна Марчин Козак повідомив, що вирву, яка утворилася після падіння ракети, вже засипали, а власник може знову користуватися земельною ділянкою. За його словами, діаметр кратера становив близько 10 метрів, а глибина – близько п'яти метрів.

У п'ятницю вилучені уламки досліджуватимуть у штаб-квартирі Військової поліції. До експертизи долучиться український спеціаліст, який допоможе польським службам ідентифікувати знайдені фрагменти ракети.

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик напередодні підтвердив, що на територію країни впала саме російська крилата ракета Х-101.

Після інциденту в НАТО заявили, що підтримують тісний контакт із польською владою. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також провів телефонну розмову з главою польського МЗС Радославом Сікорським та запевнив Польщу у повній солідарності України.

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