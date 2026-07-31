Срок изготовления ракеты X-101, упавшей в Польше, свидетельствует об истощении российских запасов, — Косиняк-Камыш

В Польше сообщили дополнительные подробности о российской крылатой ракете X-101, упавшей на территории страны.

Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Ракета была изготовлена во втором квартале этого года на заводе под Москвой. Это означает, что Россия использует для обстрелов Украины ракеты, которые производятся прямо сейчас.

Это подтверждает информацию о том, что российские военные запасы исчерпаны. Тем более что любая помощь Украине приближает окончание этой войны. А это чрезвычайно важно для нашей безопасности", — подчеркнул министр.

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Что этому предшествовало?

В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.

Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.

В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.

Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.

Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

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