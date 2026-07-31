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Новости Российская ракета упала в Польше
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Срок изготовления ракеты X-101, упавшей в Польше, свидетельствует об истощении российских запасов, — Косиняк-Камыш

Падение российской ракеты X-101 в Польше: стали известны важные детали

В Польше сообщили дополнительные подробности о российской крылатой ракете X-101, упавшей на территории страны.

Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Ракета была изготовлена во втором квартале этого года на заводе под Москвой. Это означает, что Россия использует для обстрелов Украины ракеты, которые производятся прямо сейчас.

Это подтверждает информацию о том, что российские военные запасы исчерпаны. Тем более что любая помощь Украине приближает окончание этой войны. А это чрезвычайно важно для нашей безопасности", — подчеркнул министр.

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Что этому предшествовало?

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
  • Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
  • В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
  • Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
  • Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

Читайте: РФ ежемесячно производит 40–50 ракет Х-101 и 60–70 "Искандеров", — ВСУ

Автор: 

крылатые ракеты (954) Польша (9649) россия (89059)
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Топ комментарии
+13
Арестович покусав?
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31.07.2026 18:32 Ответить
+9
Питання не в тому які ракети в кацапів, "свіженькі" чи "старенькі". Питання в тому, де наші ракети, де ще ті 3000 фламінгів, які Зє обіцяв до кінця 2025 року? Де?
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31.07.2026 18:37 Ответить
+2
Не переводьте стрілки
Ви про конкретику будьласка))
Що вирішили та яка мстя буде 😂🍉
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31.07.2026 18:32 Ответить

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