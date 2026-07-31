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Новости Российская ракета упала в Польше
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Это вам не Бандеру хейтить: Как поляки испугались российских ракет? / Без цензуры. ВИДЕО

Российская крылатая ракета Х-101 нарушила воздушное пространство Польши и взорвалась недалеко от Тарнавы-Колонии в Люблинском воеводстве. До этого украинские силы сбивали ракеты, летевшие в направлении польской границы, а украинский пилот преследовал последнюю до самой границы воздушного пространства и был вынужден развернуться примерно за 20 секунд до нее.

Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает неудобное для Варшавы противоречие: польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш охотно поучает Украину по вопросам истории и вступления в ЕС, но реальная безопасность Польши уже зависит от украинских пилотов и ПВО. Почему после падения Х-101 Дональд Туск заговорил о дополнительных ракетах Patriot для Украины — смотрите в видео.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Напомним, 30 июля во время массированного российского ракетного удара по Украине одна из ракет упала на территории Польши.

Читайте также: Срок изготовления ракеты X-101, упавшей в Польше, свидетельствует об истощении российских запасов, — Косиняк-Камыш

Автор: 

обстрел (34625) Польша (9649) ракеты (4163) Данилюк-Ярмолаева Марина (485)
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Топ комментарии
+14
Коли поляк чує слово "росіянин", він відразу знімає штані і стає рачки.
Коли українець чує слово росіянин, він шукає гарний дрин, щоб розгепати йому голову.
Отакі наші братпи - поляки
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31.07.2026 20:15 Ответить
+13
90 км в поле, по территории Польши летела и они знали где упадет? вы серьезно
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31.07.2026 20:22 Ответить
+7
Пшеки мабуть всрались. Цікаво, апро Бандеру вони забули?😏
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31.07.2026 20:09 Ответить

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