Это вам не Бандеру хейтить: Как поляки испугались российских ракет? / Без цензуры. ВИДЕО

Российская крылатая ракета Х-101 нарушила воздушное пространство Польши и взорвалась недалеко от Тарнавы-Колонии в Люблинском воеводстве. До этого украинские силы сбивали ракеты, летевшие в направлении польской границы, а украинский пилот преследовал последнюю до самой границы воздушного пространства и был вынужден развернуться примерно за 20 секунд до нее.

Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает неудобное для Варшавы противоречие: польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш охотно поучает Украину по вопросам истории и вступления в ЕС, но реальная безопасность Польши уже зависит от украинских пилотов и ПВО. Почему после падения Х-101 Дональд Туск заговорил о дополнительных ракетах Patriot для Украины — смотрите в видео.

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Напомним, 30 июля во время массированного российского ракетного удара по Украине одна из ракет упала на территории Польши.

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