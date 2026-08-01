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Новини Побиття українців у Польщі
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Двічі вдарив по голові дерев’яною тростиною: У Польщі затримано 76-річного нападника на українку. ФОТО

Слідчі кримінального управління поліції міста Гдиня затримали 76-річного чоловіка, громадянина Польщі, який напав на 40-річну громадянку України.

Про це повідомляє поліція у Поморському воєводстві Польщі, передає Цензор.НЕТ.

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У Польщі затримано 76-річного нападника на українку

Що кажуть у поліції

Як зазначається, зловмисник двічі вдарив жінку по голові дерев’яною тростиною, а після інциденту зник у невідомому напрямку.

Районна прокуратура в Гдині порушила справу щодо злочину, пов’язаного із заподіянням тілесних ушкоджень потерпілій.

"Наразі обставини не вказують на те, що інцидент мав характер злочину, мотивованого упередженнями на національному ґрунті. У цій справі тривають подальші процесуальні дії", – повідомила Поморська поліція.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що невідомий  у Польщі напав на 40-річну жінку з України та розбив їй голову палкою

  • Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.
  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.
  • Крім того, у Польщі затримано 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють в образах та погрозах сусідам - громадянам України через їхню національність.

Також читайте: Регулярно ображав та погрожував сусідам-українцям: у Польщі затримали 63-річного чоловіка

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напад (1280) Польща (7638) українці (1653)
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Топ коментарі
+20
навроцкий награждает белой курицей таких патриотов
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01.08.2026 19:42 Відповісти
+16
Да нет,Валюха. Разгоняется как раз антиукраинская истерия. В Польше. Много знаешь случаев, Когда в Украине ****** палкой по голове полячку, за то что она по телефону разговаривала с кем-то на польском?
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01.08.2026 19:55 Відповісти
+13
Чи у Польщі розганяється антиукраїнська істерія. Щось все більше немотивованих нападів саме поляків на українців. Чи навпаки теж є?
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01.08.2026 19:47 Відповісти

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