В 2020 году в Польше было зафиксировано 90 ксенофобских нападений на иностранцев, в 2025 году - более 270, - сообщает журналист

Несмотря на рост числа преступлений против иностранцев в Польше, говорить о массовой ксенофобии или общей тенденции в польском обществе не стоит.

Об этом журналистка Евгения Мотрич рассказала в эфире "Бутусов Плюс" Ирине Ромалийской, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Омбудсмен Польши сообщила, что количество преступлений, совершенных против иностранцев в Польше в 2020 году, составило около 90 случаев на почве национальности. В 2025 году - более 270 случаев. Речь идет не только об украинцах, но и обо всех иностранцах в Польше", - отметила она.

В то же время, по словам Мотрич, социологи говорят, что это единичные случаи ксенофобии.

"Да, их стало больше, но называть эти явления сверхмассовыми или вообще приравнивать их ко всему обществу нельзя", - пояснила журналистка.

В то же время она не стала бы называть такие случаи глобальной тенденцией.

"Полиция, прокуратура, омбудсмен - все очень быстро реагируют на эти ситуации. Мужчины, напавшие на украинскую пару в Люблине, были задержаны и уже сказали, что сожалеют о своем поступке и хотят извиниться. За такие вещи в Польше предусмотрено довольно серьезное наказание - от трех и более лет лишения свободы", - подытожила она.

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Что предшествовало

Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят по-украински. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.

Кроме того, в Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя недалеко от Варшавы, которого подозревают в оскорблениях и угрозах соседям - гражданам Украины - из-за их национальности.

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