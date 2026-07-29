В администрации Навроцкого ответили Туску на призыв отреагировать на нападение на украинскую пару: за безопасность на улицах отвечает правительство

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич отреагировал на призыв премьер-министра Дональда Туска, который потребовал от Кароля Навроцкого осудить нападение на украинскую пару во Вроцлаве, заявив, что за безопасность на улицах отвечает правительство.

Об этом Лескевич сказал в комментарии Polsat News, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

За безопасность отвечает правительство

Пресс-секретарь Навроцкого заявил, что именно премьер-министр и подчиненные ему министры располагают инструментами, позволяющими противодействовать насилию и преследовать его виновников.

"За безопасность на польских улицах отвечает премьер-министр Туск и его министры: Кервинский, Семоняк или Журек. Отсюда следует вывод, что господин премьер должен признать свою вину, ведь именно во время его правления на польских улицах становится все менее безопасно", — сказал пресс-секретарь польского президента.

Читайте также: Ответом Навроцкого на призыв отреагировать на избиение украинской пары во Вроцлаве пока что является молчание, — Туск

Позиция президента относительно преступлений на почве ненависти

Лескевич подчеркнул, что глава государства придерживается позиции, согласно которой следует решительно реагировать на все случаи агрессии, независимо от национальности пострадавших.

"Именно у правительственных чиновников есть все инструменты для того, чтобы бороться с патологиями, физической или словесной агрессией, которая наблюдается в последнее время. Президент ожидает от премьера, чтобы тот наконец приступил к работе и заставил работать своих министров", — заявил пресс-секретарь Навроцкого.

Он добавил, что правоохранительные органы должны преследовать лиц, совершающих насилие "будь то в отношении украинцев, представителей других национальностей или, прежде всего, в отношении поляков".

Читайте также: Туск призвал Навроцкого отреагировать на нападение на украинскую пару во Вроцлаве

"Вместо политических игр — работа"

"Любая форма агрессии заслуживает осуждения, любую агрессию — как физическую, так и словесную — следует наказывать. Виновных в жестоких избиениях или словесном насилии нужно оперативно задерживать и привлекать к ответственности в суде. Вместо политических выкриков и политических игр, которыми занимается Дональд Туск, премьер-министру и его министрам стоит просто сосредоточиться на тяжелой повседневной работе", — заявил Лескевич.

Пресс-секретарь также отметил, что президент не намерен отвечать на каждое заявление главы правительства.

"Президент не призван отвечать на каждую политическую провокацию господина премьера, ведь тот использует любой повод для атак на президента", — считает пресс-секретарь Навроцкого.

Читайте также: Избиение украинской пары во Вроцлаве: суд арестовал двух подозреваемых на три месяца

Что предшествовало

Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят на украинском языке. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.

Кроме того, в Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя недалеко от Варшавы, которого подозревают в оскорблениях и угрозах соседям — гражданам Украины — из-за их национальности.

Читайте также: МВД Польши на фоне инцидентов с украинцами: язык ненависти неприемлем