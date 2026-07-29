У Навроцького відповіли Туску на заклик відреагувати на напад на українську пару: За безпеку на вулицях відповідає уряд

Речник президента Польщі Рафал Лескевич відреагував на заклик прем’єр-міністра Дональда Туска, який вимагав від Кароля Навроцького засудити напад на українську пару у Вроцлаві, заявивши, що за безпеку на вулицях відповідає уряд.

Про це Лескевич сказав у коментарі Polsat News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За безпеку відповідає уряд

Речник Навроцького заявив, що саме прем’єр-міністр та підпорядковані йому міністри мають у своєму розпорядженні інструменти, які дозволяють протидіяти насильству та переслідувати його винуватців.

"За безпеку на польських вулицях відповідає прем’єр-міністр Туск та його міністри: Кєрвінський, Семоняк чи Журек. Звідси висновок, що пан прем’єр повинен визнати свою вину, адже саме за часів його урядування на польських вулицях стає дедалі менше безпечно", - сказав речник польського президента.

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Позиція президента щодо злочинів на ґрунті ненависті

Лескевич підкреслив, що глава держави дотримується позиції, що слід рішуче реагувати на всі випадки агресії, незалежно від національності потерпілих.

"Саме урядовці мають усі інструменти для того, щоб боротися з патологіями, фізичною чи словесною агресією, яка спостерігається останнім часом. Президент очікує від прем’єра, щоб той урешті взявся до роботи та змусив працювати своїх міністрів, - заявив речник Навроцького.

Він додав, що правоохоронні органи повинні переслідувати осіб, які вчиняють насильство "чи то щодо українців, представників інших національностей, чи насамперед щодо поляків".

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"Замість політичних ігор — робота"

"Будь-яка форма агресії заслуговує на засудження, будь-яку агресію — як фізичну, так і словесну — слід карати. Винуватців жорстоких побоїв чи словесного насильства потрібно оперативно затримувати та притягати до відповідальності перед судом. Замість політичних вигуків і політичних ігор, якими займається Дональд Туск, прем’єр-міністру та його міністрам варто просто зосередитися на важкій щоденній роботі", - заявив Лескевич.

Речник також зазначив, що президент не має наміру відповідати на кожну заяву глави уряду.

"Президент не покликаний відповідати на кожну політичну провокацію пана прем’єра, адже той використовує будь-яку нагоду для атак на президента", - вважає речник Навроцького.

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Що передувало

Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.

Крім того, у Польщі затримано 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють в образах та погрозах сусідам - громадянам України через їхню національність.

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