МВС Польщі на тлі інцидентів з українцями: Мова ненависті є неприйнятною

У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі наголосили, що дії на ґрунті нетерпимості є неприйнятними.

Таку заяву опублікувало МЗС Польщі в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Мова ненависті

Так, у МВС Польщі наголосили, що підбурювання до ненависті чи образи людей на підставі їхньої національної, етнічної, расової чи релігійної належності є неприйнятними.

"Польська поліція реагує на мову ненависті – і онлайн, і у громадському просторі. Ми навчаємо, запобігаємо і притягуємо до відповідальності тих, хто порушує закон", – йдеться в заяві.

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Що передувало

Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.

Крім того, у Польщі затримано 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють в образах та погрозах сусідам - громадянам України через їхню національність.

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