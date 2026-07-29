МВС Польщі на тлі інцидентів з українцями: Мова ненависті є неприйнятною
У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі наголосили, що дії на ґрунті нетерпимості є неприйнятними.
Таку заяву опублікувало МЗС Польщі в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Мова ненависті
Так, у МВС Польщі наголосили, що підбурювання до ненависті чи образи людей на підставі їхньої національної, етнічної, расової чи релігійної належності є неприйнятними.
"Польська поліція реагує на мову ненависті – і онлайн, і у громадському просторі. Ми навчаємо, запобігаємо і притягуємо до відповідальності тих, хто порушує закон", – йдеться в заяві.
Що передувало
- Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.
- Крім того, у Польщі затримано 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють в образах та погрозах сусідам - громадянам України через їхню національність.
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