МВД Польши на фоне инцидентов с украинцами: Язык ненависти неприемлем
В Министерстве внутренних дел и администрации Польши подчеркнули, что действия на почве нетерпимости являются недопустимыми.
Такое заявление опубликовало МИД Польши в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Речь ненависти
Так, в МВД Польши подчеркнули, что подстрекательство к ненависти или оскорбление людей на основании их национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежности являются недопустимыми.
"Польская полиция реагирует на язык ненависти — как в интернете, так и в общественном пространстве. Мы проводим просветительскую работу, принимаем меры по предотвращению и привлекаем к ответственности тех, кто нарушает закон", — говорится в заявлении.
Что предшествовало
- Напомним, 26 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на молодую украинскую пару после того, как услышала, как они говорят по-украински. По данным СМИ, нападавшие преследовали пострадавших после выхода из магазина, а мотивом агрессии стал их акцент.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск после жестокого нападения на украинскую пару во Вроцлаве обратился к президенту Каролю Навроцкому с призывом не молчать.
- Кроме того, в Польше задержан 63-летний житель гмины Лешноволя недалеко от Варшавы, которого подозревают в оскорблениях и угрозах соседям — гражданам Украины — из-за их национальности.
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