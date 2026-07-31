У 2020 році в Польщі було 90 ксенофобських нападів на іноземців, у 2025 - понад 270, - журналістка

Попри зростання кількості злочинів проти іноземців у Польщі, говорити про масову ксенофобію чи загальну тенденцію в польському суспільстві не варто.

Про це журналістка Євгенія Мотріч розповіла в ефірі "Бутусов Плюс" Ірині Ромалійській, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Омбудсменка Польщі назвала кількість злочинів вчинених проти іноземців у Польщі в 2020 році була близько 90 випадків на ґрунті національності. У 2025 - понад 270 випадків. Це не лише українців, це всі іноземці у Польщі", - зазначила вона.

Водночас, за словами Мотріч, соціологи кажуть, що це є окремі випадки ксенофобії.

"Так, їх стало більше, але назвати ці явища супермасовими чи взагалі прирівнювати до всього суспільства, не можна", - пояснила журналістка.

Водночас вона б не називала такі випадки глобальною тенденцією.

"Поліція, прокуратура, омбудсмен, всі дуже швидко реагують на ці ситуації. Чоловіки, які нападали на українську пару в Любліні, були затримані та вже розповідали, що шкодують про свій вчинок та хочуть вибачитися. За такі речі в Польщі досить серйозне покарання. Від трьох і вище років позбавлення волі", - підсумувала вона.

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Що передувало

Нагадаємо, 26 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на молоду українську пару після того, як почула їхню українську мову. За даними ЗМІ, нападники переслідували потерпілих після виходу з магазину, а мотивом агресії став їхній акцент.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом не мовчати.

Крім того, у Польщі затримано 63-річного мешканця гміни Лешноволя поблизу Варшави, якого підозрюють в образах та погрозах сусідам - громадянам України через їхню національність.

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