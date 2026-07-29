Большинство поляков не поддерживает вступление Украины в ЕС, - опрос
Большинство граждан Польши в настоящее время выступает против вступления Украины в Европейский Союз. В то же время польское общество почти поровну разделилось в вопросе дальнейшей военной поддержки Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24 и результаты опроса компании Opinia24, против вступления Украины в ЕС высказались 52% респондентов, тогда как поддерживают такую перспективу 33%.
Польша разделилась по вопросу военной помощи Украине
Опрос показал, что 44% поляков считают, что Варшава должна приостановить военную помощь Украине из-за вопросов Волынской трагедии и деятельности УПА. В то же время 41% опрошенных убеждены, что поддержку Киева необходимо продолжать.
Также 55% респондентов одобрили решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Против такого решения высказались 27% участников исследования.
Отношение к украинцам также ухудшилось
Более трети опрошенных (36%) заявили, что их отношение к украинцам ухудшилось после начала полномасштабной войны России против Украины. В то же время 54% сообщили, что их позиция не изменилась, а лишь 3% отметили, что стали относиться к украинцам лучше.
Большинство не поддерживает отправку войск в Украину
Наибольшее единодушие респонденты продемонстрировали в отношении возможного участия польских военных в послевоенной миссии в Украине.
Так, 65% поляков выступили против отправки военнослужащих для контроля за соблюдением возможного режима прекращения огня. Поддерживают такую идею лишь 18% опрошенных.
Опрос Opinia24 проводился 13–15 июля 2026 года среди 1000 совершеннолетних граждан Польши.
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Вони НЕ хочуть розвиненого конкурента. Та ще одного грантожеру Евродотацій