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Новини Відносини України та Польщі
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Більшість поляків не підтримує вступ України до ЄС, - опитування

У Польщі понад половина громадян виступає проти вступу України до Євросоюзу

Більшість громадян Польщі наразі виступає проти вступу України до Європейського Союзу. Водночас польське суспільство майже порівну розділилося в питанні подальшої військової підтримки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, та результати опитування компанії Opinia24, проти вступу України до ЄС висловилися 52% респондентів, тоді як підтримують таку перспективу 33%.

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Польща розділилася щодо військової допомоги Україні

Опитування показало, що 44% поляків вважають, що Варшава має призупинити військову допомогу Україні через питання Волинської трагедії та діяльності УПА. Натомість 41% опитаних переконані, що підтримку Києва необхідно продовжувати.

Також 55% респондентів схвалили рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Проти такого рішення висловилися 27% учасників дослідження.

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Ставлення до українців також погіршилося

Більше третини опитаних (36%) заявили, що їхнє ставлення до українців стало гіршим після початку повномасштабної війни Росії проти України. Водночас 54% повідомили, що їхня позиція не змінилася, а лише 3% зазначили, що почали ставитися до українців краще.

Більшість не підтримує відправлення військ до України

Найбільшу єдність респонденти продемонстрували щодо можливої участі польських військових у післявоєнній місії в Україні.

Так, 65% поляків виступили проти відправлення військовослужбовців для контролю за дотриманням можливого режиму припинення вогню. Підтримують таку ідею лише 18% опитаних.

Опитування Opinia24 проводилося 13–15 липня 2026 року серед 1000 повнолітніх громадян Польщі.

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Польща (7591) Україна (3355)
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Топ коментарі
+10
То й не буде..
Не фантазуйте даремно...
Вони хочуть дешеву безправну робочу силу.
Вони НЕ хочуть розвиненого конкурента. Та ще одного грантожеру Евродотацій
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29.07.2026 11:51 Відповісти
+5
Да и плевать. Украине нужно продвигать свои интересы. Заключать договора и союзы выгодные для себя а не следовать диктату левой европейской агенды вроде квоты на мигрантов.
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29.07.2026 11:51 Відповісти
+4
Нема різниці підтримують чи ні!Головна проблема вступу влада на чолі зі зрадником
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29.07.2026 11:50 Відповісти

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