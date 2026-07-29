Більшість поляків не підтримує вступ України до ЄС, - опитування
Більшість громадян Польщі наразі виступає проти вступу України до Європейського Союзу. Водночас польське суспільство майже порівну розділилося в питанні подальшої військової підтримки України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, та результати опитування компанії Opinia24, проти вступу України до ЄС висловилися 52% респондентів, тоді як підтримують таку перспективу 33%.
Польща розділилася щодо військової допомоги Україні
Опитування показало, що 44% поляків вважають, що Варшава має призупинити військову допомогу Україні через питання Волинської трагедії та діяльності УПА. Натомість 41% опитаних переконані, що підтримку Києва необхідно продовжувати.
Також 55% респондентів схвалили рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Проти такого рішення висловилися 27% учасників дослідження.
Ставлення до українців також погіршилося
Більше третини опитаних (36%) заявили, що їхнє ставлення до українців стало гіршим після початку повномасштабної війни Росії проти України. Водночас 54% повідомили, що їхня позиція не змінилася, а лише 3% зазначили, що почали ставитися до українців краще.
Більшість не підтримує відправлення військ до України
Найбільшу єдність респонденти продемонстрували щодо можливої участі польських військових у післявоєнній місії в Україні.
Так, 65% поляків виступили проти відправлення військовослужбовців для контролю за дотриманням можливого режиму припинення вогню. Підтримують таку ідею лише 18% опитаних.
Опитування Opinia24 проводилося 13–15 липня 2026 року серед 1000 повнолітніх громадян Польщі.
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Вони НЕ хочуть розвиненого конкурента. Та ще одного грантожеру Евродотацій