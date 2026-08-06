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Новости Российская ракета упала в Польше
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Сикорский призвал обсудить возможность перехвата российских ракет над Украиной

Сикорский о возможности перехвата российских ракет над Украиной

Вопрос о том, не было бы ли эффективнее перехватывать российские ракеты ещё над территорией Украины, а не ждать их возможного приближения к Польше, требует серьёзного обсуждения.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает PAP, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, именно так он прокомментировал вопрос о передаче Киеву ракет для систем Patriot.

Сикорский подчеркнул, что на Киев в течение нескольких дней подряд летят баллистические ракеты, от которых пока нет защиты и которые убивают все больше гражданских лиц.

"Вопрос о том, можем ли мы быть уверены, что лучше было бы сбивать эти российские ракеты над Украиной, а не, возможно, позже над Польшей, является темой для очень серьезной дискуссии, которая не должна становиться заложницей партийного соперничества", — отметил глава МИД Польши.

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Давление на РФ

Что касается шансов на перемирие, Сикорский подчеркнул, что США должны оказывать давление именно на Россию, а не на Украину. Одним из действенных инструментов может стать принятие законопроекта имени недавно скончавшегося сенатора Линдси Грэма.

"Напоминаю, что для многих стран-союзниц таможенная ставка составляет 10 или 15%, а в отношении России, насколько мне известно, пошлин пока нет, так что это можно сделать. Было бы хорошо, чтобы переговорщики наконец впервые посетили Киев, а не только совершали паломничество в Москву", — добавил Сикорский.

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Автор: 

Польша (9690) ракеты (4176) Сикорский Радослав (577)
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Топ комментарии
+7
А ще логічніше збивати їх ще над територією Кацаленду. І не тільки польськими засобами оборони, а й німецькими, британськими, норвежськими тощо. Оце була б допомога. Не Україні . Світу.
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06.08.2026 20:07 Ответить
+2
Кажись у демократичній Європі почали вже щось підозрювати...
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06.08.2026 19:51 Ответить
+2
не буде одностайності, консенсусу та й взагалі це ж ескалація, тому це дуже несерьозні балачки
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06.08.2026 19:54 Ответить

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