Генеральный штаб Польши заявил о российской дезинформации после падения ракеты в Люблинском воеводстве
Российская пропаганда развернула кампанию дезинформации практически сразу после падения неопознанного объекта в Люблинском воеводстве 30 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Генеральном штабе Вооружённых сил Польши.
По данным польских военных, в промежутке между 04:00 и 09:00 по местному времени российские государственные СМИ и пропагандистские ресурсы воспользовались отсутствием официально подтвержденной информации и начали распространять неподтвержденные версии событий.
В Генштабе отметили, что расследование продолжается, поэтому объект пока официально классифицируется как неопознанный.
Какие нарративы продвигала РФ
По информации польской стороны, российская информационная кампания была направлена на:
- распространение утверждений о якобы украинском происхождении ракеты;
- дискредитацию польской системы противовоздушной обороны;
- подрыв доверия к действиям польских служб и органов власти;
- продвижение нарратива о том, что инцидент является следствием польско-украинского сотрудничества;
- связывание события с пребыванием президента Украины Владимира Зеленского в Люблине.
Призыв дождаться официальных выводов
В Генеральном штабе Польши подчеркнули, что подобные информационные операции направлены на то, чтобы опередить официальные результаты расследования, навязать альтернативные версии событий, размыть ответственность и подорвать доверие граждан к государственным институтам.
Польские военные призвали граждан не распространять непроверенную информацию, не поддаваться спекуляциям и ждать официальных сообщений правительства, профильных служб и Вооруженных сил Польши.
Что предшествовало?
- В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
- Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
- Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на данный момент нет никаких оснований полагать, что целью российской крылатой ракеты была Польша.
- Позже в Польше заявили, что готовы рассмотреть вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для систем Patriot, если в этом возникнет необходимость.
- В прокуратуре Люблина подтвердили, что российская ракета, которая накануне упала на территории Польши, является крылатой ракетой X-101 и была изготовлена во втором квартале 2026 года в Московской области.
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