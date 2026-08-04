Генеральный штаб Польши заявил о российской дезинформации после падения ракеты в Люблинском воеводстве

Российская пропаганда развернула кампанию дезинформации практически сразу после падения неопознанного объекта в Люблинском воеводстве 30 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Генеральном штабе Вооружённых сил Польши.

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По данным польских военных, в промежутке между 04:00 и 09:00 по местному времени российские государственные СМИ и пропагандистские ресурсы воспользовались отсутствием официально подтвержденной информации и начали распространять неподтвержденные версии событий.

В Генштабе отметили, что расследование продолжается, поэтому объект пока официально классифицируется как неопознанный.

Какие нарративы продвигала РФ

По информации польской стороны, российская информационная кампания была направлена на:

распространение утверждений о якобы украинском происхождении ракеты;

дискредитацию польской системы противовоздушной обороны;

подрыв доверия к действиям польских служб и органов власти;

продвижение нарратива о том, что инцидент является следствием польско-украинского сотрудничества;

связывание события с пребыванием президента Украины Владимира Зеленского в Люблине.

Призыв дождаться официальных выводов

В Генеральном штабе Польши подчеркнули, что подобные информационные операции направлены на то, чтобы опередить официальные результаты расследования, навязать альтернативные версии событий, размыть ответственность и подорвать доверие граждан к государственным институтам.

Польские военные призвали граждан не распространять непроверенную информацию, не поддаваться спекуляциям и ждать официальных сообщений правительства, профильных служб и Вооруженных сил Польши.

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Что предшествовало?

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