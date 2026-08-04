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Новости Российская ракета упала в Польше
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Генеральный штаб Польши заявил о российской дезинформации после падения ракеты в Люблинском воеводстве

Польша: РФ распространяла фейки после падения ракеты в Люблине

Российская пропаганда развернула кампанию дезинформации практически сразу после падения неопознанного объекта в Люблинском воеводстве 30 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Генеральном штабе Вооружённых сил Польши.

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По данным польских военных, в промежутке между 04:00 и 09:00 по местному времени российские государственные СМИ и пропагандистские ресурсы воспользовались отсутствием официально подтвержденной информации и начали распространять неподтвержденные версии событий.

В Генштабе отметили, что расследование продолжается, поэтому объект пока официально классифицируется как неопознанный.

Какие нарративы продвигала РФ

По информации польской стороны, российская информационная кампания была направлена на:

  • распространение утверждений о якобы украинском происхождении ракеты;
  • дискредитацию польской системы противовоздушной обороны;
  • подрыв доверия к действиям польских служб и органов власти;
  • продвижение нарратива о том, что инцидент является следствием польско-украинского сотрудничества;
  • связывание события с пребыванием президента Украины Владимира Зеленского в Люблине.

Призыв дождаться официальных выводов

В Генеральном штабе Польши подчеркнули, что подобные информационные операции направлены на то, чтобы опередить официальные результаты расследования, навязать альтернативные версии событий, размыть ответственность и подорвать доверие граждан к государственным институтам.

Польские военные призвали граждан не распространять непроверенную информацию, не поддаваться спекуляциям и ждать официальных сообщений правительства, профильных служб и Вооруженных сил Польши.

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Что предшествовало?

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Автор: 

Польша (9671) пропаганда (3902)
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Топ комментарии
+5
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04.08.2026 10:34 Ответить
+4
Та невже?!
Чого це раптом?!
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04.08.2026 10:26 Ответить
+4
Поки "пани гоноровиє" роздумують, як реагувать на заліт ракети - кацапи вже годують світ своїм пропогандистським лайном...
«Zapraszamy do stołu. Smacznego!»
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04.08.2026 10:27 Ответить

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