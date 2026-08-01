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Новости Российская ракета упала в Польше
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На месте падения российской ракеты в Польше возобновлены поиски из-за отсутствия фрагмента

В Польше ищут ещё один фрагмент российской ракеты

Окружная прокуратура в Люблине возобновила поисковые работы в Тарнаве-Колонии Люблинского воеводства Польши, где в четверг упала российская ракета, поскольку подробный лабораторный анализ выявил необходимость поиска ещё одного фрагмента российской ракеты Х-101.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.

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Ищут фрагмент

Как отмечается, в субботу следователи вернулись на место происшествия в Тарнаве-Колонии, чтобы продолжить процессуальные и технические работы. По словам спикера Окружной прокуратуры в Люблине Марцина Козака, проведенный в четверг осмотр с использованием георадара и металлоискателей уже позволил изъять ключевые доказательства, однако дальнейший лабораторный анализ выявил необходимость поиска еще одного фрагмента объекта.

Решение о расширении зоны поисков обусловлено спецификой местности и высокой вероятностью того, что искомый элемент может находиться на значительной глубине, вне зоны досягаемости стандартного измерительного оборудования.

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Сообщается, что во время субботних мероприятий было использовано специализированное оборудование для глубокого сканирования. Территория тщательно охранялась военной полицией.

В то же время представители прокуратуры уверяют общественность, что отсутствующий фрагмент не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей. Кроме того, его обнаружение не является ключевым для самого расследования, однако имеет важное значение для всестороннего выяснения обстоятельств инцидента.

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Что предшествовало?

Автор: 

Польша (9660) ракеты (4166)
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Топ комментарии
+9
Шукають або візитку Яроша, або відбитки пальців Степана Андрійовича.
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01.08.2026 17:57 Ответить
+5
почекайте прилетить ще вам фрагмент
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01.08.2026 18:09 Ответить
+4
Навроцкий приказав знайти український слід
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01.08.2026 18:02 Ответить

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