На месте падения российской ракеты в Польше возобновлены поиски из-за отсутствия фрагмента
Окружная прокуратура в Люблине возобновила поисковые работы в Тарнаве-Колонии Люблинского воеводства Польши, где в четверг упала российская ракета, поскольку подробный лабораторный анализ выявил необходимость поиска ещё одного фрагмента российской ракеты Х-101.
Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Ищут фрагмент
Как отмечается, в субботу следователи вернулись на место происшествия в Тарнаве-Колонии, чтобы продолжить процессуальные и технические работы. По словам спикера Окружной прокуратуры в Люблине Марцина Козака, проведенный в четверг осмотр с использованием георадара и металлоискателей уже позволил изъять ключевые доказательства, однако дальнейший лабораторный анализ выявил необходимость поиска еще одного фрагмента объекта.
Решение о расширении зоны поисков обусловлено спецификой местности и высокой вероятностью того, что искомый элемент может находиться на значительной глубине, вне зоны досягаемости стандартного измерительного оборудования.
Сообщается, что во время субботних мероприятий было использовано специализированное оборудование для глубокого сканирования. Территория тщательно охранялась военной полицией.
В то же время представители прокуратуры уверяют общественность, что отсутствующий фрагмент не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей. Кроме того, его обнаружение не является ключевым для самого расследования, однако имеет важное значение для всестороннего выяснения обстоятельств инцидента.
Что предшествовало?
- В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
- Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
- Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на данный момент нет никаких оснований полагать, что целью российской крылатой ракеты была Польша.
- Позже в Польше заявили, что готовы рассмотреть вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для систем Patriot, если в этом возникнет необходимость.
- В прокуратуре Люблина подтвердили, что российская ракета, которая накануне упала на территории Польши, является крылатой ракетой X-101 и была изготовлена во втором квартале 2026 года в Московской области.
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