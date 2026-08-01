На місці падіння російської ракети в Польщі відновлено пошуки через брак фрагмента

Окружна прокуратура в Любліні відновила пошукові роботи в Тарнаві-Колонії Люблінського воєводства Польщі, де у четвер впала російська ракета, оскільки детальний лабораторний аналіз виявив необхідність пошуку ще одного фрагмента російської ракети Х-101.

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

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Шукають фрагмент

Як зазначається, у суботу слідчі повернулися на місце події в Тарнаві-Колонії, щоб продовжити процесуальні та технічні роботи. За словами речника Окружної прокуратури в Любліні Марціна Козака, проведений у четвер огляд із використанням георадара та металошукачів уже дозволив вилучити ключові докази, проте подальший лабораторний аналіз виявив необхідність пошуку ще одного фрагмента об’єкта.

Рішення про розширення зони пошуків зумовлене специфікою місцевості та високою ймовірністю того, що шуканий елемент може перебувати на значній глибині, поза межами досяжності стандартного вимірювального обладнання.

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Повідомляється, що під час суботніх заходів було використано спеціалізоване обладнання для глибокого сканування. Територія ретельно охоронялася військовою поліцією.

Водночас представники прокуратури запевняють громадськість, що відсутній фрагмент не становить загрози для життя та здоров’я мешканців. Крім того, його виявлення не є ключовим для самого розслідування, проте має важливе значення для всебічного з’ясування обставин інциденту.

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