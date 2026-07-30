Польща розгляне питання передачі Україні додаткових ракет до Patriot, - Туск
Польща після інциденту з російською ракетою готова розглянути передачу Україні додаткових ракет до систем Patriot, якщо така потреба виникне
Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Після цього інциденту ми спільно з паном прем’єром (віцепрем’єром - міністром національної оборони РП Владиславом Косіняком-Камишем. - Ред.) якнайшвидше розглянемо питання подальшої допомоги Україні, зокрема передачі наступних ракет до систем Patriot, якщо виникне така потреба", - сказав він.
Туск також наголосив, що жодна країна світу не має абсолютно захищеного повітряного простору.
"Немає такого неба – ані у США, ані в Ізраїлі, ані в Україні, ані в Росії, – яке було б на сто відсотків безпечним", - пояснив польський прем'єр.
Водночас він зауважив, що на сьогодні немає підстав стверджувати, що "ціллю ракети була Польща".
Що передувало?
Польща нещодавно передала Україні від трьох до дев'яти ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot. У Варшаві наголошують, що це лише незначна частина наявних запасів країни.
Російська ракета впала у Польщі
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.
- Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.
- У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.
- Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.
- Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.
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