Польща розгляне питання передачі Україні додаткових ракет до Patriot, - Туск

Польща після інциденту з російською ракетою готова розглянути передачу Україні додаткових ракет до систем Patriot, якщо така потреба виникне

Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

"Після цього інциденту ми спільно з паном прем’єром (віцепрем’єром - міністром національної оборони РП Владиславом Косіняком-Камишем. - Ред.) якнайшвидше розглянемо питання подальшої допомоги Україні, зокрема передачі наступних ракет до систем Patriot, якщо виникне така потреба", - сказав він.

Туск також наголосив, що жодна країна світу не має абсолютно захищеного повітряного простору.

"Немає такого неба – ані у США, ані в Ізраїлі, ані в Україні, ані в Росії, – яке було б на сто відсотків безпечним", - пояснив польський прем'єр.

Водночас він зауважив, що на сьогодні немає підстав стверджувати, що "ціллю ракети була Польща".

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Що передувало?

Польща нещодавно передала Україні від трьох до дев'яти ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot. У Варшаві наголошують, що це лише незначна частина наявних запасів країни.

Російська ракета впала у Польщі

У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі.

Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі. Російські війська атакували Львів, Київ, Дніпропетровщину.

У ніч на 30 липня Польща привела у готовність сили протиповітряної оборони та підняла в небо військову авіацію через масований ракетний удар Росії по Україні.

Повідомлялося, що близько 03:50 за місцевим часом у Любліні пролунали сирени повітряної тривоги через загрозу удару з повітря.

Згодом стало відомо, що у Польщі виявили кратер і уламки невідомого об’єкта після нічної атаки РФ по Україні.

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