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Новости Помощь Украине от Польши
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Польша рассмотрит вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для системы Patriot, — Туск

Польша может передать Украине ракеты для системы Patriot

Польша после инцидента с российской ракетой готова рассмотреть вопрос о передаче Украине дополнительных ракет для систем Patriot, если в этом возникнет необходимость

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Подробности

"После этого инцидента мы совместно с господином премьером (вице-премьером — министром национальной обороны РП Владиславом Косиняком-Камишем. — Ред.) в кратчайшие сроки рассмотрим вопрос о дальнейшей помощи Украине, в частности о передаче следующих ракет для систем Patriot, если возникнет такая необходимость", — сказал он.

Туск также подчеркнул, что ни одна страна мира не имеет абсолютно защищенного воздушного пространства.

"Нет такого неба — ни в США, ни в Израиле, ни в Украине, ни в России, — которое было бы на сто процентов безопасным", — пояснил польский премьер.

В то же время он отметил, что на сегодняшний день нет оснований утверждать, что "целью ракеты была Польша".

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Что предшествовало?

Польша недавно передала Украине от трех до девяти ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. В Варшаве подчеркивают, что это лишь незначительная часть имеющихся запасов страны.

Российская ракета упала в Польше

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
  • Российские войска атаковали Львов, Киев, Днепропетровскую область.
  • В ночь на 30 июля Польша привела в готовность силы противовоздушной обороны и подняла в небо военную авиацию из-за массированного ракетного удара России по Украине.
  • Сообщалось, что около 03:50 по местному времени в Люблине прозвучали сирены воздушной тревоги из-за угрозы удара с воздуха.
  • Впоследствии стало известно, что в Польше обнаружили кратер и обломки неизвестного объекта после ночной атаки РФ по Украине.

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Автор: 

ПВО (3924) Польша (9633) Туск Дональд (954) Patriot (516)
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Топ комментарии
+8
"якщо така потреба виникне", ніжетесь в теплій ваній під назвою НАТО, судячи з усього холодний душ не загорами
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30.07.2026 18:47 Ответить
+8
Дасте дві штуки, а галасу наробите, ніби дві сотні передали. А згодом ще й рахунок виставите.
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30.07.2026 18:54 Ответить
+6
«…якщо виникне така потреба.»
Він просто відверто знущається.
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30.07.2026 18:30 Ответить

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