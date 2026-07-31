Український пілот переслідував російську ракету до кордону з Польщею, - Міноборони Польщі

Український військовий пілот переслідував російську крилату ракету Х-101, яка 30 липня залетіла до Польщі, практично до самого державного кордону. Втім, за 20 секунд до його перетину льотчик був змушений припинити переслідування та розвернутися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24 заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

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За його словами, під час масованої російської атаки в ніч на 30 липня Росія випустила близько 70 ракет. Близько третьої години ночі приблизно 20 із них рухалися в напрямку Польщі.

Томчик наголосив, що переважну більшість цих ракет українські сили ППО знищили ще над територією України.

"Варто також додати, що ці ракети в переважній більшості були збиті Україною над територією України, яка, очевидно, взяла на себе весь тягар удару", – зазначив заступник міністра.

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Він розповів, що український льотчик супроводжував і ту ракету, яка зрештою впала на території Польщі.

"Йому не вдалося її збити, за 20 секунд до кордону він розвернувся", – сказав Томчик.

Посадовець пояснив, що український літак не мав права входити в повітряний простір Польщі. Крім того, за його словами, існував ризик, що польські винищувачі F-16 могли б сприйняти його як ціль.

Відповідаючи на запитання, чи був політ ракети до Польщі навмисним, Томчик заявив, що наразі виключати не можна жодної версії.

"Ми не знаємо, а якщо й дізнаємося, то це буде переважно розвідувальна інформація. Найближчі тижні, ймовірно, дадуть нам більше відповідей", – сказав заступник міністра оборони Польщі.

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